결혼식 앞둔 테일러 스위프트, 하객 선별에 고심…전남친 약혼녀도 초대?

세계적인 팝스타 테일러 스위프트가 오는 7월 미국프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시와의 결혼을 앞두고 하객 명단을 고심하고 있는 것으로 알려졌다.

미국 매체 TMZ는 1일(현지시간) 스위프트와 켈레이 텔러 사이에 균열이 생겼으며, 텔러 부부가 결혼식에 초대받지 못할 가능성이 높다고 보도했다.

켈레이 텔러는 배우 마일스 텔러의 아내다. 이들은 2021년 스위프트의 뮤직비디오 ‘I Bet You Think About Me’에 함께 출연했고, 지난해 슈퍼볼에서 켈시의 승리를 함께 축하하기도 했던 절친한 사이였다.

테일러 스위프트와 트래비스 켈시 커플. 테일러 스위프트 인스타그램

그러나 소식통은 “켈레이와 테일러는 예전 같은 절친이 아니다. 공통 지인들은 결혼식 전에 화해하길 바라고 있다”고 전했다. 또 다른 소식통은 “둘은 생활 방식의 차이로 멀어졌다”고 밝혔으나 구체적인 이유는 공개하지 않았다. 마일스 텔러도 결혼식 참석 여부를 묻는 질문에 “글쎄, 정말 대단한 결혼식이 될 것 같다”며 말을 아꼈다.

한편 테일러의 전 남자친구인 가수 해리 스타일스의 경우 본인은 초대받지 못했지만, 그의 약혼녀인 배우 조이 크라비츠는 초대받은 것으로 전해졌다. 소식통은 “전 커플이 결혼식의 화제가 되는 것을 원치 않는다”고 그 이유를 설명했다.

스위프트의 하객 명단 정리는 텔러 부부에서 그치지 않는다. 배우 블레이크 라이블리와의 우정도 삐걱대고 있다. 올해 1월 라이블리의 성희롱 소송 과정에서 두 사람의 사적 문자 메시지가 법원에 공개되면서 스위프트가 "노출된 것 같아 기분이 나쁘다"며 불쾌감을 드러냈다는 보도가 나온 바 있다.

페이지 식스에 따르면 결혼식은 7월 3일 뉴욕에서 열릴 예정이다. 스위프트가 직접 전화를 걸어 하객들을 초대하고 있으며, 보안 유지에 극도로 신경 쓰고 있는 것으로 전해졌다. 심지어 예비 시아버지 에드 켈시에게도 일부 내용을 알리지 않고 있다는 보도까지 나왔다.

이같은 논란에 스위프티(스위프트의 팬덤)들은 “테일러가 진짜 믿을 수 있는 사람들만 추리고 있는 것”이라며 엇갈린 반응을 보이고 있다.

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