낮엔 원격근무·퇴근 후엔 서핑·요가…여행하면서 일하는 직장인들 [S스토리-일하며 즐기는 워케이션 명과 암]

경기 수원시 정보기술(IT) 기업에서 개발자로 근무하는 김대광(32)씨는 지난달 특별한 휴가를 보냈다. 일과 휴가를 동시에 즐기는 이른바 ‘워케이션(Work+Vacation; 휴가지 원격근무)’을 통해 3박4일간 경북 안동시를 찾았다. 김씨가 KTX를 타고 경북 안동시에 내려오면서 배낭에 챙긴 짐은 단출했다. 몇 벌의 옷가지와 세면도구, 노트북 컴퓨터가 전부였다.

부산시 동구 부산역 인근 아스티호텔에 마련된 부산형 휴가지 원격근무 거점센터. 부산창조경제혁신센터 제공

그는 낮에는 원격근무시스템을 통해 본사 직원들과 소통하며 노트북으로 업무를 처리했다. 그러나 퇴근 후 자투리시간은 평소와 완전히 달랐다. 안동의 명소인 월영교를 산책하고 전통시장을 방문해 찜닭을 먹고 세계문화유산인 하회마을을 둘러보며 고즈넉한 휴식을 만끽했다.



김씨는 이번 워케이션의 만족도에 대해 ‘10점 만점에 10점’이라고 했다. 그는 “따로 연차를 소진하지 않고도 여행지에서 휴식을 취하며 원격으로 일할 수 있어 업무 효율과 삶의 활력이 동시에 높아졌다”고 말했다.



최근 일과 휴식을 병행하는 새로운 근무 형태인 워케이션이 직장인들 사이에서 입소문을 타고 확산하고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 이후 재택·원격근무가 늘면서 장소에 구애받지 않고 일할 수 있는 환경이 조성됐기 때문이다. 지방자치단체들도 인구 감소 시대의 대안으로 체류형 관광 활성화를 내걸고 워케이션 프로그램과 전용공간 마련에 분주한 모양새다.

워케이션 충남 프로그램에 참여한 이용객이 노트북으로 업무를 보고 있다. 충남도 제공

제주시 구좌읍 질그랭이거점센터 3층에 마련된 공유오피스에서 직장인이 워케이션을 즐기고 있다. 제주도 제공

◆한옥·캠핑·육아… 지역색 입힌 워케이션



4일 전국 지자체에 따르면 지방 관광도시들은 자연경관과 전통문화 체험 요소 등을 앞세워 워케이션 유치에 열을 올리고 있다. 국내 워케이션의 선두 주자는 단연 제주도다. 제주도는 국내에서 가장 먼저 워케이션 사업을 추진한 지역 중 하나다. 푸른 바다와 자연경관을 기반으로 공유 오피스와 숙박시설을 연계해 장기 체류형 근무 환경을 갖췄다.

다른 지자체는 지역색을 살린 프로그램으로 맞불을 놓고 있다. 경북도는 안동의 한옥 숙소와 전통문화 체험, 경주의 역사 유적, 포항과 울진의 해양 관광자원을 묶은 경북형 워케이션을 확대 중이다. 조용한 자연환경과 비교적 저렴한 체류 비용이 강점이다.

수도권 접근성이 높은 강원도는 강릉과 양양, 속초 등 동해안을 중심으로 젊은층의 선호 요소인 서핑·요가·카페 문화와 공유 오피스를 결합했다. 부산시는 해운대와 광안리 일대에 오션뷰 업무공간을 조성해 IT·스타트업 종사자 중심의 도심형 워케이션을 다각도로 지원하고 있다. 실제로 지난해 부산형 워케이션 이용자 1442명을 대상으로 설문 조사한 결과 참여 인원 1인당 평균 6.4일 체류기간 동안 105만원을 지출하고 총 여행 일수는 1만3908일로 나타나 직접 소비효과는 15억1000만원으로 분석됐다.

전남 순천시 순천만국가정원을 찾은 방문객들이 국가정원 안 숙소에서 일과 휴식을 함께 즐기고 있다. 순천시 제공

이 밖에 전남의 섬·해양 결합형 프로그램과 충북 제천·단양의 힐링 웰니스 프로그램, 충남 태안의 캠핑 결합형 워케이션 등이 대안으로 떠오르고 있다. 대구 달성군은 전국 최초의 가족형 워케이션 상품을 내놨다. 부모가 독립된 공유 오피스에서 일하는 동안 아이들은 전담 숲 선생님과 함께 자연체험을 즐길 수 있다. 이용객은 “숙박비를 지원해 줘 좋다”, “자녀가 체험학습을 가면 휴식에 집중하고 일할 수 있어 좋다”는 등 긍정적인 반응을 보였다.



◆평일 채우는 워케이션족… 웃음 짓는 골목 상권



워케이션 덕에 지자체의 로컬 상권에도 변화의 바람이 불고 있다. 과거 주말과 휴가철에만 집중되던 관광 수요가 평일까지 이어지면서 새로운 소비 흐름이 형성됐다. 강원 강릉시의 바닷가에서 카페를 운영하는 박모(41)씨는 “예전에는 주말 관광객 비중이 절대적이었다면 요즘은 평일에도 원격으로 일하는 직장인들이 꾸준히 방문한다”며 “커피 한 잔만 주문하고 가는 게 아니라 디저트나 식사까지 해결하면서 체류시간이 길어져 매출에도 도움이 된다”고 말했다.

충남 보령시 워케이션에 참가한 한 회사의 직원들이 건배하고 있다. 충남문화관광재단 제공

공유 오피스 업계 역시 워케이션 특수를 실감하고 있다. 부산 해운대에서 공유 업무공간을 운영하는 업체 관계자는 “수도권 IT 기업 직원이나 프리랜서들의 단기 이용 문의가 크게 늘었다”며 “바다가 보이는 좌석이나 회의실은 성수기에는 예약이 어려울 정도”라고 설명했다.



숙박업계들도 기업·기관들의 워케이션 바람에 반색하는 분위기다. 경북 경주에서 게스트하우스를 운영하는 이모(53)씨는 “예전에는 관광객 대부분이 1박만 하고 떠났지만 요즘은 3~5일 이상 머무는 손님들이 늘었다”며 “장기 숙박 고객이 많아지면서 지역 식당이나 카페도 함께 살아나는 분위기”라고 전했다.



◆“관광과 생활 달라”… 인프라 부족 한계도



그러나 워케이션을 경험한 이용객 사이에서는 정주 여건과 생활 인프라 부족에 대한 불편의 목소리도 나온다. 단기 여행과 달리 짧게는 수일에서 길게는 수주간 워케이션을 즐기기에 인프라가 불편하다는 데 입을 모았다.



서울의 한 기업에서 근무하는 직장인 이모(34)씨는 지난해 강원 지역에서 일주일간 워케이션을 보냈다. 이씨는 숙소와 한적한 분위기에는 만족했으나 부족한 생활 편의시설에 혀를 내둘렀다. 이씨는 “처음에는 조용한 환경이 좋아 보였지만 며칠 지나니 병원과 약국, 대형마트 같은 필수시설이 없어 크게 불편했다”며 “갑자기 몸 상태가 나빠졌을 때 가까운 병원을 찾지 못해 결국 차를 타고 먼 거리까지 이동해야 했다”고 말했다.



대구에서 워케이션을 경험한 이용객도 불편함을 호소했다. 직장인 김모(40대)씨는 “일과 후 주변 식당과 마트를 이용하려면 자차가 필수적이지만 운전을 하지 못하는 뚜벅이 워케이션족에게는 이동 반경이 매우 제한적”이라고 말했다.



원격근무의 핵심인 인프라 자체의 질적 문제도 제기된다. 일부 지역의 경우 화상회의나 대용량 파일 송수신에 필요한 초고속 인터넷 환경이 불안정해 업무에 차질을 빚는 사례가 발생하기 때문이다. 여기에 상당수 공유 오피스가 관광 성수기 위주로 단기 운영되다 보니 장기 체류 수요를 상시로 수용하기 어렵다는 목소리도 나온다.



허창덕 영남대 교수(사회학)는 “병원과 보육 및 교육시설, 대중교통망 등 필수 생활 인프라가 유기적으로 받쳐 주지 못한다면 워케이션이 장기 체류나 재방문으로 이어지기 어렵다”고 지적했다. 허 교수는 “정부나 지자체의 일회성 보조금 사업이 종료된 이후에도 민간 기업의 주도적 참여와 지역사회가 합심해 상생이 가능한 ‘지속 가능한 생태계 모델’로 구축할 때 진정한 워케이션이 가능해질 것”이라고 조언했다.

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