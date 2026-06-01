네이버, ‘국방 AX’ 전담 TF 첫 출범

네이버가 국방 인공지능(AI) 시장 공략에 나선다.



31일 정보기술(IT) 업계에 따르면 네이버클라우드는 6월1일 자로 국방 AI 전환(AX) 전담 태스크포스(TF)를 출범시킨다.



네이버가 국방 사업만을 담당하는 AI 조직을 꾸리기는 이번이 처음이다. 김유원 네이버클라우드 대표가 TF 총괄을 맡는 이 조직은 국방 분야 AI·클라우드 사업 기회를 발굴하고 군 환경에 맞는 AI 모델·인프라 적용 방안을 검토하게 될 것으로 알려졌다.



국방 현장 수요에 맞춰 AI 시스템을 설계·구축하는 ‘전방 배치 엔지니어(FDE)’ 역할을 전면에 내세우는 방안도 고려 중인 것으로 전해졌다. FDE는 고객 현장에 직접 들어가 AI 시스템 구축과 운영을 지원하는 직군이다.



네이버클라우드가 국방 AI 전담 조직을 신설한 것은 글로벌 AI 기술 경쟁이 안보 영역으로 확대되는 가운데 국방 분야에서도 기술 자립과 데이터 주권 확보가 중요해졌다는 판단에 따른 것으로 풀이된다. 특히 군사 기밀 등 민감한 데이터를 다루는 국방 분야에서는 외국산 AI 모델과 인프라에 의존하지 않고 자체적으로 AI 서비스와 인프라를 구축·운영할 수 있는 역량이 중요하다는 게 업계의 분석이다.



네이버클라우드는 지난 3월 코난테크놀로지와 국방·제조 특화 AI 협력을 추진한다고 밝히며 국방 도메인에 최적화된 AI 모델과 피지컬 AI 기반 산업 지능화 협력 구상을 전한 바 있다.



네이버클라우드는 자체 파운데이션 모델과 클라우드 인프라, 소버린 AI 역량을 바탕으로 국방 안보 환경에 특화된 AI 솔루션을 제공한다는 구상이다. 텍스트와 이미지, 음성 등 여러 형태의 데이터를 결합해 추론하고 생성할 수 있는 옴니모달 AI 기술을 국방 분야에 적용하는 방안도 추진할 계획이다.

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