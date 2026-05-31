與 양천구청장 후보, ‘아기 뽀뽀 강요’ 논란에 사과…“변명의 여지 없어” [6·3의 선택]

6·3 지방선거 유세 중 아기를 향해 ‘뽀뽀해’라는 발언을 해 논란을 빚은 더불어민주당 우형찬 양천구청장 후보가 31일 “상처받으신 아이와 가족분들, 양천구민께 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다.

우 후보는 이날 자신의 블로그에 올린 글에서 “오늘(31일) 정원오 서울시장 후보와 함께 양천구 파리공원 유세 현장에서 있었던 저의 부주의하고 경솔한 언행에 대해 변명의 여지가 없다”며 이같이 적었다.

우형찬 양천구청장 후보 선거 홈페이지 갈무리

그는 “현장에서 만난 아기에게 ‘뽀뽀. 뽀뽀해’라는 말을 건넸다. 아이들의 눈높이를 맞춘다면서 정작 어른들의 일방적인 시각으로 아이를 대했던 저의 불찰”이라며 “유세 현장뿐만 아니라 제 모든 상황에서 아이들의 안전과 인권을 최우선으로 생각하고 행동하겠다”며 거듭 사과했다.

앞서 국민의힘은 우 후보의 ‘뽀뽀 강요’ 논란을 고리로 공세를 폈다. 함인경 중앙선대위 대변인은 이날 논평을 내고 “아이들은 정치인의 이미지 연출을 위한 도구가 아니다. 어린아이에게 ‘오빠’를 강요하고, ‘뽀뽀’를 요구하는 기괴한 정치문화에 국민은 불쾌함을 넘어 소름이 끼친다”고 질타했다. 신주호 중앙선대위 부대변인도 논평에서 “끊이질 않는 민주당의 아동 학대를 지켜보면, 저급한 윤리 의식이 민주당에 내재한 것은 아닌지 묻지 않을 수 없다”고 맹비난했다.

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