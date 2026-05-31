이스라엘, 對헤즈볼라 군사작전 강화…레바논 남부 요충지 보포르 장악

이스라엘군이 레바논 남부의 전략적 요충지인 보포르(Beaufort)를 장악했다고 31일(현지시간) 밝혔다. 이스라엘군은 이번 작전이 “레바논 남부의 작전 통제력을 강화하고 북부 이스라엘에 대한 헤즈볼라의 직접 위협을 제거하기 위한 전방 방어선 확대 목적”이라고 설명했다.

보포르에는 12세기 십자군 원정대가 점령했던 고지대 성이 있다. 이곳에서는 이스라엘 북부 갈릴리 일대와 헤즈볼라의 핵심 거점인 레바논 남부 나바티에가 한눈에 들어온다. 보포르 일대에는 이란의 지원을 받아 구축된 것으로 알려진 헤즈볼라의 핵심 인프라가 자리 잡고 있다고 이스라엘군은 설명했다.

이스라엘 북부에서 바라본 레바논 남부의 보포르 성 전경. AP연합뉴스

이스라엘군이 이 지역을 점령한 것은 25년 만이다. 이스라엘군은 앞서 1982년에도 이 성을 점령해 2000년 레바논에서 철수할 때까지 장악한 바 있다. 이스라엘군은 헤즈볼라가 이곳을 거점으로 전투를 지휘하고 이스라엘 본토와 레바논 남부에 주둔 중인 이스라엘군을 향해 수백 발의 로켓을 발사했다 주장한다.

헤즈볼라를 상대로 공세를 강화하라는 베냐민 네타냐후 총리의 지시를 받은 이스라엘군은 국경에서 약 10㎞ 지점에 그어 놓았던 기존 통제선인 ‘옐로라인’을 넘어작전을 확대했다. 미국과 막판 종전 협상 체결을 위해 논의중인 이란은 헤즈볼라 등 레바논 내 휴전을 조건으로 제시한 것으로 알려졌다. 이스라엘군의 지상전 확대가 종전 협상의 변수가 될 가능성도 제기된다.

네타냐후 총리는 보포르 점령이 헤즈볼라를 겨냥한 이스라엘의 군사 작전에 있어 극적인 전환점이라고 의미를 부여했다. 그는 “오늘 우리는 그 어느 때보다 강력해진 모습으로 보포르에 돌아왔다”며 “보포르 점령은 우리가 주도하고 있는 군사 정책의 극적인 단계이자 극적인 전환”이라고 말했다.

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