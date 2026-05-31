방탄소년단, 1차 북미투어 성료…데뷔일 부산서 팬들 만난다

그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 북미 공연을 성공적으로 마무리하고, 데뷔일에 맞춰 한국으로 돌아와 부산에서 팬들과 만난다.

31일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 BTS는 미국 탬파·엘패소·스탠퍼드·라스베이거스와 멕시코 멕시코시티에서 진행한 공연을 모두 전석 매진시켰다. 탬파, 스탠퍼드, 라스베이거스에서는 각각 1회씩 추가 공연이 편성됐으며, 이 역시 모두 매진됐다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 북미 공연으로 미국과 멕시코 5개 도시에서 총 15회 공연을 펼치며 84만 관객을 동원했다. 사진은 지난 23∼24일, 27∼28일 라스베이거스에서 열린 공연 모습. 빅히트 뮤직 제공

이로써 BTS는 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 북미 공연을 통해 5개 도시에서 총 15회 공연을 펼치며 84만 관객을 동원했다.

현지 반응도 뜨겁다. 미국 방송 ABC7 샌프란시스코는 BTS의 인기가 한국어와 한국 문화에 대한 관심 확대로 이어지고 있다고 보도했다.

상업적 성과도 두드러진다. 미국 음악 전문 매체 빌보드에 따르면 BTS는 4월 한 달간 고양, 도쿄, 탬파에서 진행한 8회 공연으로 7620만달러(약 1148억원)의 매출과 41만7000장의 티켓 판매를 기록하며 ‘톱 투어’ 1위에 올랐다. 특히 탬파 3회 공연은 4월 단일 공연장 기준 최고 매출과 최다 관객 기록을 세웠다. 또한 탬파와 엘패소 공연의 회당 평균 매출은 1210만달러(약 182억원)로, 이전 미국 공연 대비 약 64% 증가한 것으로 집계됐다.

빅히트 뮤직은 “‘보디 투 보디(Body to Body)’ 무대에서 관객들이 함께 부른 민요 ‘아리랑’ 떼창은 이번 투어를 상징하는 장면”이라며 “한국적 정서를 담은 선율이 대형 스타디움에서 울려 퍼지며 전 세계 관객을 하나로 연결하는 힘을 보여줬다”고 밝혔다.

BTS는 6월 12∼13일 부산 아시아드 주경기장에서 콘서트를 열고 국내 팬들과 만난다. 특히 13일은 데뷔 13주년으로, 멤버들과 팬덤 ‘아미(ARMY)’에게 의미 있는 시간이 될 전망이다.

이번 공연은 전 세계 극장에서 동시에 관람할 수 있는 ‘라이브 뷰잉’으로도 진행된다. 라이브 뷰잉은 대형 스크린과 고음질 사운드를 통해 공연을 실시간으로 즐길 수 있는 중계 서비스다. 6월 13일 기준 전 세계 80여 개 국가·지역, 3800개 이상의 상영관에서 상영되며, 북미·남미·유럽 지역에서는 시차를 고려해 공연 종료 후 1∼2일 이내 딜레이 중계가 이뤄진다. 국내에서는 CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 주요 멀티플렉스에서 관람할 수 있다.

빅히트 뮤직은 “2022년 10월 이후 약 3년 8개월 만에 같은 장소에서 열리는 ‘홈커밍(Homecoming)’ 공연이라는 점에서 의미가 크다”며 “현장을 찾지 못하는 팬들의 아쉬움을 라이브 뷰잉이 해소해 줄 것”이라고 전했다.

이와 함께 6월 12일부터 13일까지 부산 전역에서 ‘더 시티(The City)’ 프로젝트도 진행된다. 광안대교 드론 라이트쇼와 영화의전당 빅루프 라이트쇼를 비롯해 부산유라시아플랫폼, 광복로 미디어파사드 등 주요 랜드마크가 BTS의 메시지로 꾸며질 예정이다.

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