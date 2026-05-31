“김용남 진짜 與 후보” “가짜는 金 후보”… 민주·혁신당, 평택을서 ‘적통’ 신경전 [6·3 지방선거]

6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 범여권 후보들이 ‘진짜 민주당’을 놓고 정면충돌하고 있다. 더불어민주당 김용남 후보와 조국혁신당 조국 후보 이야기다. 김 후보와 조 후보가 진보진영의 ‘적통’을 둘러싸고 신경전을 벌이는 가운데, 조 후보는 31일 범야권 단일화 움직임에 대해 “내란 단일화”라고 비판했다.

김용남 더불어민주당 경기 팽택시을 국회의원 후보가 31일 경기 평택시 팽성읍의 한 초등학교에서 열린 총동문 운동회를 찾아 시민들에게 인사를 하고 있다. 뉴스1

민주당은 조 후보와 조국 혁신당을 ‘가짜’로 규정하며 직격했다. 조승래 민주당 총괄선대본부장은 전날 김용남 후보 선거사무소에서 김 후보에 대해 “이재명 대통령이 선택하고 민주당이 공천한 후보”라며 “진짜 민주당 후보”라고 강조했다. 조 선대본부장은 보수 결집을 의식한 듯 “가짜 민주당을 찍으면 국민의힘이 될 수도 있다”며 “국민의힘은 감옥에 간 윤석열을 빼고 이명박·박근혜, 감옥에 갔다 오신 분이고 한 분은 탄핵당한 사람을 동원해 소위 보수 결집을 하겠다고 한다”고도 했다. 김 후보 역시 ‘이재명 라인’을 강조했다. 김 후보는 “이재명정부와 우리 민주당이 추구하는 노선은 뚜렷하다. 중도실용주의, 그리고 중도보수확장 전략”이라며 “평택을 선거 결과는 저 김용남 개인의 당선 여부가 문제가 아니고 이재명정부와 민주당이 추구하는 정치적 지향점이 계속 힘을 받아서 진행될 수 있는가, 아니면 고초를 겪는가의 분기점”이라고 했다.

조국 조국혁신당 경기 팽택시을 국회의원 후보가 15일 경기 평택시 팽성읍의 한 초등학교에서 열린 동문 체육대회를 찾아 시민들에게 인사를 하고 있다. 뉴스1

혁신당은 곧장 “가짜는 김용남”이라며 반발했다. 혁신당 박병언 선대위 대변인은 같은 날 논평을 통해 “조국 죽이기가 민주당 6·3 지방선거 최고 목표인가”라고 했다. 박 대변인은 또 김 후보를 겨냥해 “세월호 망언으로 유족들로부터 ‘후보직을 내려놔라’고 지탄받았던 후보가 있다. 자기 보좌관의 정강이를 구둣발로 걷어차고, 검사로 재직하면서 농지를 사들여 땅 투기를 하고, 대부업체를 운영하며 서민들에게 고리를 뜯어냈던 후보가 있다”며 “가짜 민주당 후보”라고 비판했다.



범여권 내부 갈등이 깊어지는 가운데, 혁신당은 보수진영 단일화 움직임도 견제했다. 조 후보는 31일 오전 중앙선대위 회의에서 자유와혁신 황교안 후보를 비판했다. 조 후보는 “사전투표 첫날이었던 지난 금요일 부정선거 음모론자 모스 탄이 뜬금없이 안중행정복지센터 사전투표소에 얼굴을 내밀었다”며 “이 자를 평택으로 불러들인 사람은 황교안 후보”라고 했다. 황 후보와 단일화를 시도하는 국민의힘 유의동 후보에 대해서는 “유 후보가 오매불망 바라고 있는 단일화는 합리적인 보수마저 죽이는 ‘내란 단일화’일 뿐”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지