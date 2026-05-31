‘세월호는 사기’ 허위글 도배 50대 구속

세월호·이태원·제주항공 참사 등과 관련해 피해자와 유가족을 모욕하는 허위 글을 3000건 넘게 올린 50대 남성이 경찰에 구속됐다.

31일 경찰청 국가수사본부에 따르면 A씨는 2022년부터 4년간 국내 주요 커뮤니티와 플랫폼에 세월호 참사 등 관련 허위 주장과 유가족 비방 게시글을 반복해서 올린 혐의(명예훼손·모욕)로 전날 구속영장이 발부됐다.

서울 서대문구 경찰청 국수본의 모습. 연합뉴스

A씨는 “세월호는 대국민 사기”, “여객기 사고는 시체팔이 사기극”, “이태원 사고는 시체놀이한 것” 등 허위 글을 지속해서 올린 것으로 조사됐다. 피해 유가족들은 수사 과정에서 “참사 자체를 부정하는 게시글로 극심한 정신적 충격과 모멸감을 겪었다”며 장기간 반복된 2차 가해에 따른 피해를 호소한 것으로 전해졌다.

이번 사건은 지난해 7월 이재명 대통령 지시로 경찰청 ‘2차 가해 범죄수사과’가 출범한 이후 가해자를 구속한 세 번째 사례다.

이재명 대통령은 이날 엑스(X)에 A씨 구속 사건을 다룬 기사를 공유하고 “인면수심도 유분수지 대체 왜 이러는 것이냐”며 “자신의 가족이 그런 피해를 입었다고 생각해 보자. 역지사지해야 하지 않을까”라고 지적했다. 그러면서 “앞으로도 더 철저히 수사하고 엄단할 것”이라고 밝혔다.

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