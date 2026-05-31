'태도 논란' 양상국, 공황장애 겪었다…"사람들 다 나 욕하는 것 같아"

양상국이 '태도 논란'으로 주목을 받고 있는 가운데, 과거 힘들었던 시절의 심경과 함께 공황장애 증상을 털어놓았다. 유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

지난 30일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 400회에서는 국내 최대 규모의 레이싱 대회에 참가하며 N1 클래스에 데뷔한 양상국의 하루가 그려졌다.

이날의 레이싱 경기는 아마추어 대회 M2에서 프로들이 출전하는 최상위 클래스 N1로 승급한 양상국의 첫 경기였다.

의미 있는 경기인 만큼 레이싱 출전 10년 만에 30년 지기 고향 친구들도 초대한 양상국은 친구들의 응원 속 결승전에 나섰고, 충돌 사고도 침착하게 대응한 끝에 2위로 경기를 마무리했다.

30년 지기 우정을 자랑하는 양상국과 친구들. 유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

양상국의 친구들은 그가 KBS 공채 개그맨으로 합격했을 때도, 고향으로 ‘놀면 뭐하니?’ 촬영을 갔을 때도 양상국 이름의 현수막을 걸어 양상국의 기를 살려줬던 친구들이었다. 양상국이 학창 시절 일명 '진해 짱'에게 잘못 걸려 몰매를 맞을 때 2시간 거리를 한달음에 달려와 준 적도 있었다.

이런 친구들은 양상국이 “친구들 보니까 좋다. 사실 요즘 약간 심적인 조금의…”라고 입을 열자 바로 뜻을 캐치하곤 “그래서 온 거 아니냐”, “우리가 댓글도 다 봤다”며 양상국을 위로했다.

앞으로 태도와 가치관을 바꿔나가겠다고 한 양상국. 유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

양상국은 지난 2일 공개된 채널 ‘핑계고’에서 보인 발언과 태도들로 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 “여자친구를 한 번도 집에 데려다준 적이 없다. 귀찮다”고 연애관을 드러낸 양상국은 선배 방송인 유재석의 조언에도 “한 번만 더 이야기하면 혼냅니다”라고 말해 무례하다는 지적을 받았다.

친구들은 “물론 처음 뜬 게 강하게 해서 뜬 건 알겠는데 우리가 봐도 사실 그렇더라. 내가 너한테 문자도 보냈지 않냐. 조금 심한 것도 보인다고. 네가 캐릭터를 세게 잡아서 그렇다”고 양상국을 우려하고 있던 사실을 털어놓았다.

연예인 병에 걸린 줄 알았는데 공황장애를 앓고 있던 양상국. 유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

한 친구는 “우리 가족들이 그랬다. 코로나 전에도 마스크를 쓰고 다녀서 ‘쟤 연예인 병 걸렸다’고. 네가 나중에 그랬지 않냐. 공황장애처럼 지나가는 사람이 다 내 욕하는 거 같다고”라며 양상국이 겪었던 공황장애 증상을 걱정하기도 했다.

이날 친구들에 의해 과거에 뜻밖의 병을 앓았던 사실이 밝혀지고 양상국이 지금까지 보냈던 힘든 시간을 짐작할 수 있었다. 친구들은 본인은 물론 가족들까지 전부 양상국 편이라며 서울에서 버틸 수 있도록 응원했다.

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