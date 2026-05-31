국힘 “李대통령의 ‘공산당식 공개 투표’… 저질 정치 퍼포먼스”

국민의힘은 이재명 대통령의 ‘사전투표 투표지 노출 논란’을 겨냥한 비판을 31일에도 이어갔다.

이재명 대통령이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 지난 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에서 사전 투표 중 기표 도장 관련 문의를 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 최보윤 중앙선대위 공보단장은 이날 논평에서 “이재명 대통령의 ‘공개투표’ 논란은 결코 해프닝으로 넘길 일이 아니다”라고 날을 세웠다.

이어 “단순한 실수가 아니라 선거 막판의 위기감 속에 대중을 향해 보란듯 감행한 공개 투표이자, 대한민국 헌법이 규정한 민주 선거의 대원칙을 뿌리채 흔든 ‘공산당식 공개 투표’”라고 지적했다.

그러면서 “패색이 짙어진 선거 판세를 뒤흔들기 위한 사실상의 대통령발 ‘총동원령’”이라며 “자신의 투표용지를 노골적으로 보여주며 지지층에게 직접 ‘오더’를 내린 최악의 관권선거이자 저질 정치 퍼포먼스”라고 쏘아붙였다.

대통령에게 부과된 정치적 중립 의무를 위반한 ‘오만의 극치’라며, 최 단장은 “전과 4범의 대통령이라 그런지 이제는 추가 범죄에 대해서도 완전히 무감각해진 것인가”라고 꼬집었다.

앞서 국민의힘은 지난 30일 이 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했다.

이 대통령이 전날 사전투표를 하는 과정에서 기표를 한 투표지를 들고 기표소 밖으로 나와 선거사무원에게 문의한 행위가 공직선거법상 투표의 비밀 보장 원칙을 위반했다는 것이 국민의힘 주장이다.

더불어민주당은 국민의힘의 억지 공격이라고 비판했다.

민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장은 경남 하동 유세 후 기자들과 만나 “선관위에서 법적으로 아무 문제 없다고 얘기했다”며 “그냥 수긍하고 넘어갈 일을 고발한다는 것 자체가 국민의힘 (선거) 득표에 도움이 안 될 것”이라고 꼬집었다.

이어 “국민의힘은 선관위도 무시하는 초헌법 내란 정당인가”라며 “아직도 이 대통령을 (대통령으로) 인정하지 못하는 마음속의 불복에 고발을 남발하는 것 같다”고 비판했다.

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