삼성물산, 신반포19·25차 재건축 수주…4434억원 규모

삼성물산이 서울 서초구 신반포19·25차 통합 재건축 사업 시공사로 선정됐다.

31일 부동산 업계에 따르면 삼성물산 건설부문은 전날 서울교육대학교 종합문화관에서 열린 신반포19·25차 재건축 정비사업조합 시공사 선정 총회에서 최종 시공권을 확보했다. 조합원 438명 중 399명이 투표했다. 삼성물산은 이 중 239표를 얻어 득표율 59.9%로 시공사에 최종 선정됐다.

래미안 일루체라 투시도. 삼성물산 건설부문 제공

신반포19·25차 재건축 사업은 서초구 잠원동 신반포19차·25차와 한신진일아파트, 잠원CJ아파트 등 4개 단지를 통합 재건축하는 사업이다. 지하 4층~지상 49층, 6개 동, 616가구 규모로 조성된다. 공사비는 약 4434억원이다.

삼성물산은 단지명으로 ‘래미안 일루체라’를 제안했다. 미국 설계사 SMDP와 협업해 최고 180m 높이의 랜드마크 타워를 배치하고, 인근 단지의 향후 재건축까지 고려한 설계를 통해 전체 616가구 중 533가구에서 한강 조망이 가능하도록 했다. 단지 최상층에는 한강과 반포 일대를 조망할 수 있는 스카이 커뮤니티를 조성한다. 거실과 주방 위치를 바꿔 조망과 채광을 선택할 수 있는 ‘스위블 평면’도 적용할 예정이다. 이 밖에 약 4015평 규모의 커뮤니티 시설과 층간소음 1등급 기술, AI 기반 주차 시스템 등을 도입한다.

사업 조건으로는 필수사업비와 사업촉진비 등 사업비 전액을 최저금리로 조달하고, 조합원에게 감정평가액의 100%까지 이주비를 지원하는 방안을 제시했다. 대출 없이 입주할 경우 분담금을 100% 납부할 수 있도록 하는 조건도 내걸었다.

김상국 삼성물산 주택개발사업부장(부사장)은 "신반포19·25차의 미래 가치를 높일 수 있는 차별화된 제안이 조합원들로부터 좋은 평가를 받은 것으로 보인다"며 "반포를 대표하는 새로운 랜드마크 단지로 만들겠다"고 말했다.

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