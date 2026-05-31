“삼성 100이면 하이닉스 93.2”…개미들 숨죽인 ‘시총 1위’ 추격전

“삼성 100이면 하이닉스 93.2?”

좁혀진 삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액 격차를 담은 이미지. 파란 막대(삼성전자)와 주황 막대(SK하이닉스)가 나란히 서 있고, 반도체 칩과 우상향 그래프가 함께 놓여 AI 반도체 시장의 성장세와 두 회사의 경쟁 구도를 보여준다. SK하이닉스가 삼성전자 시총의 93.2%까지 따라붙은 최근 상황을 시각적으로 표현했다. ChatGPT 생성 이미지

장 마감 뒤 시가총액 순위표를 들여다본 투자자라면 숫자 하나에 눈길이 갔을 것이다. 삼성전자와 SK하이닉스의 격차가 그만큼 좁아져 있어서다. 이제는 두 회사를 단순히 ‘1등과 추격자’로만 부르기 어려울 정도가 됐다.

지난 28일 종가 기준 삼성전자 시가총액은 1750조원, SK하이닉스는 1631조원 수준으로 집계됐다. 기업분석전문 한국CXO연구소 분석이다. 삼성전자를 100으로 놓으면 SK하이닉스는 93.2까지 올라왔다. 두 회사의 격차는 6.8포인트다.

국내 증시 전체로 봐도 두 종목의 무게는 이미 커질 대로 커졌다.

31일 금융투자협회에 따르면 2026년 4월 유가증권시장 월평균 시가총액 비중은 삼성전자 보통주·우선주 합계 27.05%, SK하이닉스 15.71%였다.

두 종목을 합치면 42.76%다. 코스피가 반도체 두 종목의 움직임에 크게 흔들릴 수밖에 없는 구조다.

◆1년 만에 45.8에서 93.2…삼성 턱밑까지 온 SK하이닉스

1년 전만 해도 분위기는 전혀 달랐다. 지난해 5월 28일 삼성전자 시총은 330조9077억원, SK하이닉스는 151조4244억원이었다. 당시 두 회사의 비율은 100대 45.8이었다. SK하이닉스는 삼성전자 시총의 절반에도 미치지 못했다.

격차가 줄곧 좁혀진 것도 아니었다. 지난해 8월 21일에는 삼성전자 시총이 417조9264억원, SK하이닉스가 178조3605억원을 기록했다. 비율은 100대 42.7까지 벌어졌다. 최근 1년 사이 두 회사의 간격이 가장 크게 벌어진 시점이었다.

흐름이 바뀐 건 지난해 11월 이후다. 지난해 11월 5일 삼성전자 시총은 595조원 수준, SK하이닉스는 421조원 수준이었다. 두 회사의 비율은 100대 70.8까지 좁혀졌다. 올해 5월 11일에는 삼성전자 1669조원, SK하이닉스 1339조원 수준으로 비율이 100대 80.3까지 올라왔다.

28일에는 SK하이닉스가 삼성전자 시총의 93.2%까지 따라붙었다. 하루 장세에서도 두 종목의 방향은 갈렸다. SK하이닉스는 전 거래일보다 2.05% 오른 228만9000원에 거래를 마쳤고, 삼성전자는 2.44% 내린 29만9500원에 장을 끝냈다.

◆AI·HBM 수요에 희비…시총 증가율 2배 이상 차이

최근 1년간 시총 증가율을 보면 차이는 더욱 선명하다. 한국CXO연구소는 같은 기간 삼성전자 시총이 429.1% 증가한 반면, SK하이닉스는 977.5% 뛰었다고 분석했다.

두 회사 모두 반도체 대표주지만 시장이 붙인 속도는 달랐다. 인공지능(AI) 서버 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요가 SK하이닉스 주가에 더 강하게 반영됐다.

과거처럼 ‘반도체 업황이 좋으면 함께 오른다’는 단순한 장세가 아니었다. 투자자들은 같은 업종 안에서도 어느 회사가 더 빠르게 수요를 확보하고 있는지 따져 보기 시작했다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 “SK하이닉스가 조용히 뒷심을 발휘해 삼성전자 시총을 바짝 추격해왔다”며 “향후 SK하이닉스가 국내 시총 1위 왕관까지 차지하게 되면 삼성전자는 그동안 갖고 있던 1위 타이틀을 하나 더 잃게 된다”고 말했다.

물론 시총 1위 교체를 지금 단정하기는 이르다. 반도체주는 실적 전망, 외국인 수급, 업황 사이클, 차익 실현 움직임에 따라 하루에도 평가가 크게 달라질 수 있다. 최근처럼 주가가 빠르게 오른 구간에서는 작은 악재에도 변동성이 커질 가능성이 있다.

◆코스피 42.76% 차지…“지수보다 내 계좌부터 봐야”

이번 추격전은 단순한 순위 경쟁으로만 끝나지 않는다. 삼성전자와 SK하이닉스는 이미 코스피의 방향을 좌우하는 종목이 됐다.

한국거래소 기준으로 지난 3월 18일 장 마감 당시 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 시가총액은 1986조8582억원이었다. 유가증권시장 전체 시가총액의 40.61%였다. 두 종목의 코스피 비중이 40%를 넘은 것은 이때가 처음이었다.

이후 4월 월평균 기준으로도 두 종목의 합산 비중은 42.76%에 달했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 오르면 지수는 쉽게 뛰지만, 반대로 두 종목이 흔들리면 코스피 체감 온도도 빠르게 내려갈 수 있다.

반도체 호황은 한국 증시의 가장 큰 동력이지만, 동시에 한쪽으로 쏠린 무게이기도 하다.

개인 투자자에게 필요한 건 ‘누가 1위가 되느냐’만 지켜보는 일이 아니다. 내 계좌가 삼성전자와 SK하이닉스, 또는 두 종목을 많이 담은 상장지수펀드(ETF)와 펀드에 얼마나 노출돼 있는지부터 살펴볼 필요가 있다. 지수는 올랐는데 내 계좌가 기대만큼 움직이지 않는 이유도 결국 이 비중에서 갈릴 수 있다.

금융투자업계 한 관계자는 “최근 코스피 상승은 반도체 대형주가 주도한 측면이 강하다”며 “지수 수익률만 보기보다 내 계좌가 특정 업종이나 종목에 얼마나 집중돼 있는지 함께 점검할 필요가 있다”고 말했다.

이어 “반도체 업황이 좋을 때는 수익이 커질 수 있지만, 조정이 시작되면 변동성도 함께 커질 수 있다”며 “수익률보다 먼저 비중과 위험도를 관리하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.

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