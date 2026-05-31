“살얼음 육수 다 비우셨나요?”…냉면 한 그릇에 하루치 나트륨 담겼다

“설마 살얼음 육수 다 비우셨나요?”

살얼음 육수는 시원하지만 짠맛은 의외로 덜 느껴진다. 몇 숟가락 더 떠먹다 보면 나트륨 섭취량은 생각보다 빠르게 늘어날 수 있다. 게티이미지

낮 기온이 30도 안팎까지 오르기 시작한 요즘, 점심시간 냉면집 앞은 사람들로 북적인다. 시원한 육수 한 숟갈을 먼저 떠먹고 차가운 면발을 후루룩 넘기면 답답했던 더위도 잠시 잊힌다. 냉면의 부담은 의외로 면발보다 국물과 양념장에 더 많이 숨어 있다.

31일 한국소비자원이 시판 간편식 냉면 10개 제품을 조사한 결과에 따르면, 물냉면 1인분의 평균 나트륨 함량은 1999mg이었다. 세계보건기구(WHO)가 권고하는 성인 하루 나트륨 섭취 기준 2000mg에 거의 닿는 양이다.

식품의약품안전처가 발표한 2023년 국민 나트륨 섭취 실태에서도 우리 국민의 하루 평균 나트륨 섭취량은 3136mg으로 집계됐다. WHO 권고 기준의 약 1.6배 수준이다.

냉면 한 그릇이 곧바로 건강을 해친다는 뜻은 아니다. 문제는 여름 내내 국물까지 비우는 식사가 반복될 때다. 평소 짜게 먹거나 혈압을 관리중인 사람이라면 갈증, 붓기, 혈압 부담이 한 끼씩 쌓일 수 있다.

◆면보다 육수…나트륨은 ‘국물’에 몰려 있다

냉면에서 먼저 봐야 할 것은 면보다 국물이다. 한국소비자원 조사에 따르면 물냉면 1인분 전체 나트륨의 평균 83%는 육수에서 나왔다.

비빔냉면도 전체 나트륨의 평균 66%가 비빔장에 들어 있었다. 물냉면은 육수, 비빔냉면은 양념장이 실제 섭취량을 좌우하는 셈이다.

차가운 육수는 짠맛이 덜 도드라진다. 뜨거운 국물처럼 짠맛이 바로 올라오지 않아 몇 숟가락 더 떠먹게 되고, 그러다 보면 어느새 그릇 바닥이 보인다.

비빔냉면도 안심하긴 어렵다. 매콤한 양념장에는 짠맛과 단맛이 함께 들어가는 경우가 많다. 양념장을 처음부터 전부 넣고 비비면 나트륨 섭취량이 늘고, 혈당 관리가 필요한 사람에게는 당류 부담까지 겹칠 수 있다.

고혈압이 있거나 평소 국물 음식을 자주 먹는 사람이라면 냉면을 마냥 가벼운 메뉴로만 보기 어렵다. 국물을 어디까지 먹는지, 양념장을 얼마나 넣는지에 따라 한 끼 뒤 몸이 받는 부담은 달라진다.

◆차갑고 가는 면발…빨리 먹으면 혈당도 흔들릴 수 있다

냉면은 메밀 음식이라는 이미지가 강하다. 그러나 제품이나 식당에 따라 면의 원료와 배합은 다르다. 쫄깃한 식감을 내기 위해 전분을 함께 쓰는 경우도 있다.

혈당 관리에서 중요한 것은 면의 종류만이 아니다. 먹는 속도도 함께 봐야 한다. 냉면 면발은 차갑고 가늘어 오래 씹기보다 빠르게 넘기기 쉽다. 짧은 시간 안에 면을 많이 먹으면 탄수화물 섭취가 한꺼번에 몰리고, 식후 혈당 변동도 커질 수 있다.

당뇨병이 있거나 혈당을 관리하는 사람에게 냉면은 단순히 ‘시원한 한 끼’가 아니다. 물냉면은 국물의 나트륨을, 비빔냉면은 양념장의 나트륨과 당류를 함께 살펴야 한다. 식후 졸림이나 무기력감을 자주 느끼는 사람도 식사 속도를 돌아볼 필요가 있다.

◆달걀 먼저, 국물은 절반…먹는 순서가 차이를 만든다

여름철 냉면을 무조건 피할 필요는 없다. 핵심은 먹는 순서와 남기는 습관이다. 냉면이 나오면 면부터 풀기보다 삶은 달걀, 수육, 오이 같은 고명부터 먹는 편이 낫다. 단백질과 채소를 먼저 먹고 탄수화물을 나중에 먹으면 식후 혈당이 급하게 오르는 것을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

물냉면은 면 위주로 먹고 국물은 가능한 한 남기는 게 좋다. 한국소비자원도 물냉면 육수는 면을 적시는 정도로 먹고 남기며, 비빔냉면 양념장은 조금씩 넣어 양을 조절하라고 권고했다.

비빔냉면은 양념장을 한 번에 모두 붓지 않는 편이 좋다. 절반 정도만 넣어 비빈 뒤 부족하면 조금씩 더하는 방식이 나트륨 섭취를 줄이는 데 도움이 된다.

식사 뒤에는 바로 오래 앉아 있기보다 가볍게 걷는 것도 방법이다. 대한당뇨병학회는 당뇨병 환자에게 혈당이 가장 높아지는 시기가 식후 30분~1시간 사이이며, 운동은 식후 30분 이후가 적절하다고 설명한다.

무리하게 운동하라는 뜻은 아니다. 냉면을 먹은 뒤 사무실 의자에 바로 앉기보다 가까운 길을 천천히 걷는 정도만으로도 식후 혈당 관리에는 도움이 될 수 있다.

냉면 한 그릇의 차이는 면보다 ‘국물’과 ‘양념장’에서 갈린다. 달걀과 고명을 먼저 먹고 육수를 남기는 습관이 여름철 혈압·혈당 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 게티이미지

전문가들은 냉면 자체를 문제 음식으로 보지는 않는다. 같은 한 그릇이라도 먹는 방식에 따라 몸이 받는 부담은 달라질 수 있다는 설명이다.

한 가정의학과 전문의는 “냉면은 여름철 자주 찾는 음식이지만, 국물과 양념장을 다 먹으면 나트륨 섭취량이 크게 늘 수 있다”고 말했다.

이어 “혈압이나 혈당 관리가 필요한 사람은 달걀이나 고명부터 먼저 먹고 면은 천천히 씹어 먹는 게 좋다”며 “국물은 가능한 한 남기는 습관이 도움이 된다”고 조언했다.

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