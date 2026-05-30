‘진보 텃밭’ 광명, 최초 3선이냐 20년 만의 교체냐 [오상도의 경기유랑]

‘진보 텃밭’으로 분류돼 온 경기 광명시가 6·3 지방선거를 앞두고 안팎의 이목을 끌고 있다. 광명·시흥 3기 신도시 조성과 원도심 재개발·재건축 등 도시 전역이 거대한 변혁기를 맞으면서 주거 환경 개선과 고질적 교통난 해결을 요구하는 유권자들의 목소리가 어느 때보다 커졌기 때문이다.

민주당 박승원 후보(왼쪽)와 국민의힘 김정호 후보. 뉴시스

이번 광명시장 선거는 시의원과 도의원을 거쳐 민선 7·8기 시정을 이끈 현직 더불어민주당 박승원 후보와 도의회 국민의힘 대표의원 출신 김정호 후보가 정면으로 충돌하는 모양새다. 핵심어는 각각 ‘연속성’과 ‘혁신론’이다.

외양만 놓고 보면 기울어진 운동장을 연상시킨다. 2018년 선거부터 50∼60%대 득표율로 잇따라 당선된 박 후보는 광명시 역사상 첫 ‘3선 시장’ 기록에 도전한다. 반면 김 후보가 승리하면 2006년 한나라당 후보 당선 이후 20년 만에 보수 진영 시장이 등장한다.

◆박승원 “광명은 교체가 아닌 완성의 시간”…행정 연속성 강조

현직 프리미엄을 등에 업은 박 후보는 이번 선거를 “시민과 함께 성장한 시간을 바탕으로 중대한 대형 사업들을 책임 있게 마무리하는 단계”로 규정했다. 그동안 다져온 풍부한 행정 경험과 탄탄한 네트워크를 무기로 삼아 ‘안정적인 행정의 연속성’을 피력하고 있다.

박승원 광명시장 후보(오른쪽)가 추미애 경기지사 후보에게 전책 건의서를 전달하고 있다. 박승원 캠프 제공

박 후보는 광명의 대도약을 이끌 핵심 과제로 광명·시흥 3기 신도시 조기 안착과 원도심 뉴타운 재개발의 속도감 있는 추진을 제시했다. 특히 출퇴근길 광역교통난을 해결하기 위해 광명시흥선, GTX-D·G 노선의 국가철도망 계획 반영을 추진하는 한편, 서울 방면 직결도로 4개 신설과 신천~하안~신림선 조기 확정을 공약했다.

경제·문화 분야에서는 5만석 규모의 ‘K-아레나’ 유치와 하안동 K-청년혁신타운 조성을 공약으로 걸어 광명을 글로벌 미래 문화·산업 수도로 도약시킨다는 청사진을 내놨다.

김정호 광명시장 후보(오른쪽)가 김문수 전 국민의힘 대선후보와 승리를 다짐하고 있다. 김정호 캠프 제공

◆김정호 “8년 집권의 타성 깨야”…AI 기술 접목한 체질 개선

이에 맞서는 김 후보는 “지난 8년간 광명은 난개발과 교통체증에 시달렸고 말뿐인 공약만 무성했다”며 피로감을 파고들었다.

김 후보는 경기도의회 예산결산특별위원장으로서 연간 65조원 규모의 도 예산을 심사·조율했던 경험을 내세웠다.

핵심 비전은 광명을 최첨단 기술 기반의 ‘인공지능(AI) 미래도시’ 탈바꿈이다. 출퇴근 교통 정체를 획기적으로 뚫기 위해 AI 교통신호 제어 시스템과 스마트 셔틀 트램(노면전차) 도입을 1호 교통 공약으로 내걸었다.

아울러 하안동에 3000석 규모의 최고급 ‘오페라하우스’ 건립과 광명동굴 주변 대규모 테마파크 조성을 약속했다. 진행 중인 모든 재개발 사업의 경우, 원점에서 재검토해 원주민의 정착률을 높이고 개발 이익이 시민에게 환원되도록 쇄신을 공언했다.

김 후보는 국민의힘 중진인 김문수 전 대선 후보를 명예선대위원장으로 영입하며 보수 세력 결집에도 박차를 가하고 있다.

◆대규모 신도시·개발 이익 환원 방식이 분수령

지역 정가 관계자는 “광명은 전통적으로 민주당 강세 지역”이라면서도 “최근 신도시 개발 이익의 분배 방식과 광역교통망 해결이 시민들의 이목을 끌고 있다”고 전했다.

‘힘 있는 여당 후보의 행정 연속성’과 ‘새로운 대안 세력의 등장’이 충돌하는 분위기라는 설명이다. 자산 가치 상승과 정주 여건 개선에 극도로 민감해진 30만 광명시민들의 선택이 관심을 모으는 이유다.

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