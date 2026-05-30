'연예인 야구단 출신' 유재석·정준하, 배트 들고 맞대결

MC 유재석과 코미디언 정준하의 야구 배팅 대결이 펼쳐진다.

30일 오후 6시30분 방송되는 MBC TV 예능물 '놀면 뭐하니?'에선 왕년에 배트 좀 휘둘러본 유재석과 정준하가 타격 본능을 깨운다.

유재석과 정준하는 연예인 야구단 '한'의 주전 선수로 활동했던 경력을 자랑한다. 비주얼부터 거포 느낌이 물씬 풍기는 정준하는 자신이 4번 타자라고 거들먹대면서 타석에 선다. 유재석은 남다른 운동 신경으로 날렵한 스윙을 선보여 눈길을 끈다.

야구단 선수 출신의 두 사람의 맞서, 하하는 부산 사직 야구장에서 시구를 해봤던 롯데 자이언츠 '찐팬'의 자존심을 내세운다.

그런가 하면, 주우재가 타석에 서자 "누가 사람이고 배트야?"라는 놀림이 이어져 웃음을 자아낸다. 짧은 신체의 한계를 가진 허경환과 야구장을 뒤흔드는 목청을 뽐낸 이용진도 차례로 배트를 휘두른다.

제작진은 "야구 대결에서 모두의 예상을 깬 뜻밖의 결과가 나오며 현장이 엉망진창 된다"고 예고했다.

<뉴시스>

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