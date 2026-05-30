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사전투표율 오후 4시 현재 20.94%…벌써 지방선거 최고치 돌파

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2022년 지선 사전투표 최종투표율 20.62% 넘어…최종 23% 정도 전망

제9회 전국동시지방선거 사전투표 마감을 2시간 앞둔 30일 오후 4시 투표율이 20.94%로 집계되면서 역대 지방선거 최고 기록을 경신했다.

 

중앙선거관리위원회에 따르면 지방선거 사전투표 둘째 날인 이날 오후 4시 기준 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 934만7천567명이 투표를 마쳐 투표율 20.94%를 기록했다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 마지막날인 30일 서울 영등포구 여의동주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하고 있다.
제9회 전국동시지방선거 사전투표 마지막날인 30일 서울 영등포구 여의동주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하고 있다. 

이는 2022년 제8회 지방선거의 최종 사전투표율이자 역대 지방선거 최고 사전투표율인 20.62%보다 0.32%포인트(p) 높은 수치다. 제8회 지방선거 동시간대 투표율(18.39%)보다는 2.55%p 높다.

 

현재 추세대로면 이번 지방선거의 최종 사전투표율은 23% 내외가 될 것으로 전망된다.

 

사전투표 제도 도입 이후 치러진 모든 선거를 통틀어 가장 높은 사전투표율을 기록한 선거는 제20대 대통령선거다. 당시 최종 사전투표율은 36.93%였다.

 

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(35.89%)이며 전북(31.96%), 광주(24.82%), 강원(24.62%) 등이 뒤를 이었다.

 

가장 낮은 곳은 16.53%를 기록한 대구였으며 이어 경기(18.49%), 부산(18.98%), 인천(19.15%) 등 순이었다.

 

서울의 투표율은 20.87%로 집계됐다.

 

지난 29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다.

 

사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.

 

전국에 총 3천571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.

<연합>


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