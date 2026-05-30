31일부터 KTX도 정상 운행…서소문 사고 여파 해소

서소문 고가도로 사고 여파로 차질을 빚던 열차 운행이 31일부터 정상화될 예정이다.

코레일(한국철도공사)은 복구를 모두 마치고 오는 31일 첫차부터 모든 열차를 정상 운행한다고 30일 밝혔다. 코레일에 따르면 이날 현재 전체 열차 운행 횟수는 643회로, 평시 대비 운행률은 84.8% 수준이다. 고속열차(KTX, KTX-이음)는 341회로 85.9%, 일반열차(ITX-새마을·마음, 무궁화호 등)는 302회로 83.7% 수준을 기록했다.

서소문 고가차도 붕괴 사고의 여파로 차질을 빚었던 KTX 열차와 경의선 열차 운행이 재개된 30일 서울역 전광판에 열차 운행 정상화 안내문이 나오고 있다. 뉴스1

코레일은 임시 정비했던 차량들을 순차적으로 교체하며 기지에 입고시켜 유지보수 점검 작업을 진행해왔다고 설명했다. 이에 따라 이날 서울~신촌 간 선로를 개통해 행신~서울·용산 간 KTX 운행이 재개됐고 청량리까지만 운행했던 강릉·중앙선 KTX-이음도 서울역까지 운행이 정상화됐다.

일반 열차의 경우 수도권 전철이 다니는 천안·수원역까지 최대한 운행했고, 운행중지 열차를 줄이기 위해 대전, 부산, 광주 등 전국 차량기지에서 KTX와 ITX-새마을, 무궁화호 등을 분산시켜 정비작업을 실시했다.

김태승 코레일 사장은 “이번 사고로 행신역(KTX)과 수색역(일반열차) 차량기지에 입고하지 못해 임시 정비하던 열차들을 30일부터 열차 운행 계획에 따라 순차 교체하면서 기지에 입고하는 등 정상화에 대비해 왔다”며 “불가피한 열차 운행 감축에도 믿고 기다려 준 국민께 더욱 안전하고 편리한 철도로 보답하겠다”고 밝혔다.

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