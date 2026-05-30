사전투표율 오후 3시 19.77%…곧 지방선거 최고치 돌파 전망

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 3시 현재 투표율이 19.77%로 집계됐다고 밝혔다.

전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 882만9천461명이 투표권을 행사했다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 대구 중구 복합문화공간 하누리어울림센터에 마련된 남산2동 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다.

이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(17.38%)과 견줘 2.39%포인트(p) 높다.

또한 역대 지방선거 최고 사전투표율이자 제8회 지방선거 최종 사전투표율인 20.62%와는 0.85%p 차이다.

현재 시간당 1%p 정도로 투표율이 올라가고 있어 이날 4시께는 기존 최고치 기록을 경신할 것으로 전망된다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(34.34%)이고 전북(30.49%), 광주·강원(23.44%), 세종(22.68%) 등이 뒤를 이었다.

가장 낮은 곳은 15.61%를 기록한 대구였다. 이어 경기(17.39%), 부산(17.91%), 인천(18.01%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 19.62%를 기록했다.

29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다.

사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.

전국에 총 3천571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.

<연합>

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