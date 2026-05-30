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지선 사전투표 둘째날 정오 투표율 16.48%…2022년比 1.87%p↑

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제9회 전국동시지방선거 사전투표율이 30일 정오 기준 16.48%를 기록하고 있다.

 

중앙선거관리위원회에 따르면 전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 이날 정오 기준 전체 선거인 4464만9908명 중 736만143명(잠정)이 투표를 마쳐 16.48%의 투표율을 기록했다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 서울 영등포구 신길4동주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표용지를 받고 있다.
제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 서울 영등포구 신길4동주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표용지를 받고 있다.

2022년 6·1지방선거 사전투표 둘째날 정오 기준 사전투표율인 14.61%보다 1.87%포인트(p)더 높다.

 

사전투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 29.86%다. 이어 전북 26.36%, 강원 19.93%, 광주 19.80%, 세종 18.39% 순이다.

 

사전투표율이 가장 낮은 지역은 12.97%를 기록한 대구다.

 

이외에 서울 16.09%, 부산 14.96%, 인천 14.83%, 대전 15.49%, 울산 15.53%, 경기 14.28%, 충북 16.91%, 충남 16.15%, 경남 17.48%, 경북 16.45%, 제주 16.45%로 집계됐다.

 

이번 사전투표는 29~30일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다.

<뉴시스>


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