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“설 줄이 없는데 어떻게 서요”…이준석, ‘새치기 의혹’ 법적조치 예고

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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이 대표, 페이스북 통해 새치기 음모론 유포자 고발 조치 예고

이준석 개혁신당 대표는 6·3 지방선거 사전투표 첫날 제기된 ‘새치기 논란’과 관련해 해 의도적으로 선거에 영향을 주려는 선동이라고 판단, 법적 조치를 예고했다. 

 

이준석 개혁신당 총괄선대위원장이 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 오전 경기 화성시 동탄구 동탄9동 행정복지센터 사전투표소에서 투표를 하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스
이준석 개혁신당 총괄선대위원장이 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 오전 경기 화성시 동탄구 동탄9동 행정복지센터 사전투표소에서 투표를 하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스

이 대표는 30일 자신의 페이스북을 통해 “어젯밤 사이에 허위 사실을 유포하던 많은 계정이 조용히 삭제 후 사라졌지만, 선거에 영향을 주는 행위인 만큼 아무 말 없이 계정을 삭제한 이들까지 모두 선거범죄로 신고하겠다”고 밝혔다.

 

이번 논란은 사전투표 첫날인 지난 29일 경기 화성시 동탄9동 행정복지센터에서 이 대표가 투표하는 모습이 담긴 영상이 온라인에 확산되면서 시작됐다.

 

영상에는 이 대표가 현장 직원의 안내를 받아 투표 장소로 들어가자 한 시민이 “왜 줄을 안 보고 그렇게 해주는 거냐”는 취지로 항의하는 장면이 담겼다. 이에 이 대표는 어리둥절한 표정을 보였다.

 

하지만 이는 해당 시민이 줄이 있는 것으로 착각한 해프닝으로 상황은 정리됐다. 

 

이와 관련해 이 대표는 전날 페이스북에 “줄이라는 것이 애초에 없었고, 현장 직원이 줄이 없으니 바로 ‘F번 기계로 가세요’라고 해서 간 것”이라며 “사전투표 용지 배부 기기 앞에 사람이 없고 다 비어 있었다”고 설명했다. 이어 “항의한 분은 줄이 없는데 줄이 있는 것으로 착각해 투표사무원 뒤에 따로 서 있었던 것”이라고 덧붙였다.

 

그는 ‘설 줄이 없는데 어떻게 서요’라는 제목의 반박 영상을 올리기도 했다.

 

이 대표는 “사실관계를 왜곡해서 퍼뜨리는 행위에 대해 공직선거법으로 신고하겠다”며 “합의도 선처도 없이 하나하나 모두 경찰서로 보내겠다”고 강조했다.


박윤희 기자 pyh@segye.com 기자페이지 바로가기

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