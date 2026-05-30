마가렛트가 호두과자 됐다…식품업계, 뜻밖의 컬래버 경쟁

식품업계가 익숙한 제품에 낯선 조합을 입히고 있다. 과자는 호두과자를 만나고, 두부는 도넛이 됐다. 주스 브랜드는 뷰티 브랜드와 손잡고 성수동 팝업까지 열었다.

롯데웰푸드 제공

소비가 이미 모바일과 SNS 중심으로 움직이고 있다는 점도 이런 흐름을 키우고 있다.

30일 국가데이터처의 ‘2026년 3월 온라인쇼핑동향’에 따르면 지난 3월 온라인쇼핑 거래액은 25조5770억원으로 전년 동월보다 13.3% 늘었다. 모바일쇼핑 거래액도 19조4088억원으로 11.6% 증가했다. 협업 신제품이 단순한 맛 경쟁을 넘어 인증하고 공유하는 콘텐츠로 소비되는 배경이다.

최근 식품업계는 디저트·뷰티·캐릭터 IP 등과 손잡고 브랜드 경험을 넓히고 있다. 익숙한 제품에 새로운 이미지를 더해 젊은 소비층과의 접점을 늘리려는 전략이다.

롯데웰푸드는 스테디셀러 비스킷 마가렛트에 디저트 브랜드 복호두의 맛을 더한 ‘마가렛트 호두과자맛’을 출시했다.

이번 제품은 롯데웰푸드가 새로 시작한 ‘마가렛트가 찾아가는 카페 여행’, 이른바 ‘마카행’ 프로젝트의 첫 제품이다. 전국 유명 디저트 브랜드와 카페 메뉴를 마가렛트 방식으로 재해석해 시즌 한정 제품으로 선보이는 프로젝트다.

협업 브랜드 선정 과정에는 소비자 참여를 넣었다. 롯데웰푸드는 공식 인스타그램에서 소비자 추천과 투표를 거쳐 복호두를 첫 협업 브랜드로 골랐다. 복호두는 호두과자에 앙버터를 접목한 메뉴로 젊은 소비층 사이에서 이름을 알린 브랜드다.

신제품은 복호두 대표 메뉴인 ‘팥 호두과자’의 맛을 살렸다. 마가렛트 특유의 부드러운 식감에 팥앙금과 호두과자 풍미를 더해 디저트형 쿠키로 완성했다.

풀무원식품은 프리미엄 디저트 브랜드 노티드와 손잡고 ‘두부도넛’을 선보였다.

이번 제품은 반죽과 크림에 풀무원의 ‘고농도 진한 두부’를 넣은 것이 특징이다. 두부가 가진 고소함과 담백함을 도넛 형태로 풀어내 기존 반찬 이미지에서 벗어나게 한 셈이다.

제품은 ‘두유 글레이즈 두부넛’, ‘피넛버터 글레이즈 두부넛’, ‘두부크림 네모네모 두부넛’ 등 3종이다. 전국 노티드 매장에서 7월7일까지 한정 판매된다.

풀무원은 최근 프리미엄 두부 제품군을 확대하고 있다. 여기에 MZ세대 인지도가 높은 디저트 브랜드를 붙이면서 두부를 ‘식탁 위 반찬’이 아닌 ‘가볍게 즐기는 디저트 원료’로 보여주려는 의도가 읽힌다.

식품과 뷰티를 결합한 협업도 나왔다. 빙그레는 비건 뷰티 브랜드 디어달리아와 함께 ‘톡톡 생기 따옴’ 프로젝트를 진행한다.

이번 프로젝트는 빙그레의 과채주스 브랜드 ‘따옴’과 디어달리아의 메이크업 무드를 결합한 협업이다. 성수동 팝업스토어 운영과 한정 기획세트 판매를 함께 진행한다.

팝업스토어는 과일 마켓 콘셉트로 꾸며졌다. 방문객에게는 따옴 제품을 제공하고, 개인별 ‘과즙 생기 타입’을 확인할 수 있는 체험형 이벤트도 마련했다.

오는 31일부터는 올리브영 온·오프라인 채널에서 협업 제품도 판매한다. ‘따옴 사과’를 연상시키는 사과 모양 스퀴시와 디어달리아 ‘페달 드롭 리퀴드 블러쉬’ 기획세트로 구성됐다.

식품업계의 컬래버레이션은 이제 단순히 맛을 섞는 방식에 머물지 않는다. 제품 하나를 사는 경험에 인증, 한정판, 팝업 방문, 굿즈 수집까지 붙었다. 소비자가 제품을 먹기 전에 먼저 찍고, 올리고, 공유하게 만드는 구조다.

업계 관계자는 “협업 제품은 신제품 출시 효과뿐 아니라 브랜드 이미지를 젊게 바꾸는 데도 도움이 된다”며 “한정판과 체험형 요소를 결합한 컬래버레이션은 당분간 더 늘어날 가능성이 크다”고 말했다.

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