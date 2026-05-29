민주콩고 에볼라 첫 번째 확진 환자 회복…의심 환자 1000명↑

세계보건기구(WHO)가 아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)에서 발생한 에볼라 유행과 관련해 첫 번째 확진 환자 회복 사례가 나왔다고 29일(현지시각) 밝혔다.

WHO 보건비상프로그램 고위험 병원체팀 소속 아나이스 르강은 민주콩고에서 에볼라 확진 판정을 받은 환자가 두 차례 에볼라 음성 판정을 받은 뒤 지난 27일 민주콩고 보건시설에서 퇴원했다고 밝혔다.

사진=AFP연합

그는 다만 에볼라 확산 정점이 지났는지에 대해서는 “아직 조사 중이며, 현 단계에서 단정할 수 없다”고 말했다.

한편, 같은 날 민주콩고 공중보건비상대응센터에 따르면 현재 1077건의 에볼라 의심 사례와 238명의 의심 사망자가 보고됐다고 AP 통신이 전했다.

이웃 나라 우간다 보건부는 이날 자국 내 누적 에볼라 확진자가 모두 9명으로 증가했다고 밝혔다.

AP통신 등에 따르면 전날 밤 민주콩고 수도 킨샤사 공항에 도착한 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 “(에볼라 발병지인) 이투리주, 북키부주, 남키부주의 지역 사회가 혼자가 아니라는 것을 보여주고 그들의 아픔을 이해하며 지원하기 위해 왔다”며 “에볼라는 막을 수 있다”고 말했다.

그는 이번 사태를 “매우 복잡한 발병”이라고 규정하며, 발병지역에서 무력 충돌로 인한 대규모 피란민과 식량 불안이 확산 억제를 어렵게 만들고 있다고 설명했다.

테워드로스 사무총장은 다만 여러 나라가 발병국을 상대로 여행금지 조치를 하는 것은 또 다른 발병국이 생겼을 때 조기에 공개하지 않고 숨기게 할 수 있다며 부정적 의견을 밝혔다.

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