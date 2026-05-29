노관규 순천시장 후보, ‘현금 살포’ 의혹 보도 매체 경찰·선관위 고발 조치 [6·3의 선택]

전남 순천시장 선거가 금품 살포 의혹 제기와 이에 따른 법적 공방으로 얼룩지며 막바지 혼탁 양상으로 치닫고 있다. 무소속 노관규 후보 측은 캠프의 현금 살포 의혹을 보도한 언론사 관계자 등을 경찰과 선관위에 고발하며 강경 대응에 나섰다.

무소속 노관규 순천시장 후보 캠프는 최근 제기된 현금 살포 의혹 보도를 ‘가짜뉴스’로 규정하고, 해당 의혹을 보도한 매체 관계자 등을 허위사실 공표 및 후보자 비방 등의 혐의로 선거관리위원회와 경찰에 즉각 고발 조치했다고 29일 밝혔다.

노관규 순천시장 후보. 노 후보 측 제공

노 후보 캠프는 입장문을 통해 “선거 막판에 이르러 도를 넘은 흑색선전과 정치공작이 자행되고 있다”며 “우리 캠프와 전혀 무관한 사안을 ‘현금 살포’로 둔갑시켜 허위·왜곡 보도한 관련자들에 대해 즉각적인 법적 조치를 취했다”고 강조했다.

캠프 측에 따르면 최근 일부 언론은 노 후보 선거캠프와 무관한 사건을 바탕으로 ‘노관규 캠프 현금 살포 의혹 대대적 조사… 돈뭉치 확보’라는 자극적인 내용으로 보도를 냈다.

이에 대해 캠프는 “명백한 허위 보도이며, 해당 사안은 노 후보 캠프와 아무런 관련이 없다”고 선을 그었다. 이어 “그럼에도 해당 매체는 마치 노 후보 캠프가 조직적으로 금품을 살포한 것처럼 악의적으로 제목과 본문을 구성했다”면서 “특히 기사 내에 ‘전남경찰청 반부패수사대 인지 수사 착수’, ‘캠프 사무실 압수수색 영장 청구 예상’ 등 확인되지 않은 수사 상황과 일방적인 전망까지 유포했다”고 비판했다.

그러면서 “이는 단순한 의혹 제기 수준을 넘어 선거 막판 판세를 흔들고 유권자의 올바른 판단을 흐리게 하려는 명백한 정치공작성 의도”라며 “선거 질서를 어지럽히는 중대한 선거범죄”라고 강하게 비판했다.

특히 노 후보 캠프 측은 경쟁 후보와의 연관 가능성도 제기했다. 캠프 측은 “보도를 한 해당 언론사는 상대 후보 측과 밀접한 인사가 대표로 운영하는 매체로 알려져 있다”며 “기사 작성 경위와 그 배후에 강한 의문을 제기하지 않을 수 없으며, 기사 게재 직후 각종 SNS를 통해 조직적으로 확산된 정황도 포착했다”고 주장했다.

이어 “이번 보도는 단순한 오보가 아니라, 선거 막판 여론조사에서 열세에 몰린 상대 세력이 판을 뒤집기 위해 조직적으로 기획한 네거티브이자 정치공작”이라며 “해당 보도 관계자들에 대해 명예훼손 혐의 등을 적용해 법적 책임을 끝까지 묻겠다”고 덧붙였다.

한편, 관련 의혹을 조사 중인 선거관리위원회와 경찰 등 사법당국은 현재까지 의혹이 제기된 노관규 후보 캠프 측의 직접적인 금품 살포 연관성을 확인하지 못한 것으로 알려졌다.

검찰과 경찰은 이번 6·3 지방선거와 관련해 선거 결과에 영향을 미치기 위한 조직적이고 반복적인 가짜뉴스 유포 행위에 대해 ‘무관용 원칙’을 적용, 엄정하게 대응할 방침이다.

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