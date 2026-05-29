병원서 진료 받던 구속 피의자 수갑 풀고 달아나

부산의 한 병원에서 진료를 받던 구속 피의자가 달아나 경찰이 추적에 나섰다.

29일 부산경찰청에 따르면 이날 오전 11시50분쯤 부산 수영구 한 병원에서 진료를 받던 20대 남성 A씨가 달아났다.

사진=뉴시스

A씨는 청소년 대상 성매수 사건으로 지난 27일 구속돼 부산 수영경찰서에서 조사를 받던 중 지병 관련 병원 진료를 요청해 이날 형사 3명과 함께 병원 2곳을 방문했다. 첫 번째 병원 진료를 마친 A씨는 두 번째 병원에서 화장실에 간다고 한 뒤, 화장실 창문을 통해 달아난 것으로 알려졌다.

화장실 앞에는 형사 3명이 지키고 있었지만, A씨의 도주를 막지 못했다. 당시 A씨는 앞으로 수갑을 차고 있었으나, 도주과정에서 수갑을 푼 것으로 확인됐다. A씨가 차고 있던 수갑은 해당 병원 건물 1층 외부에서 온전한 상태로 발견됐다.

병원을 벗어난 A씨는 택시를 타고 가다 내린 뒤 사라져 행방이 묘연한 상태다. 도주 당시 A씨는 평상복 차림인 것으로 전해졌다.

경찰은 경남경찰청과 울산경찰청에 공조를 요청하고, A씨 뒤를 쫓고 있다.

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