'솔로지옥5' 김민지, 성형설 일축… "치아 8개 뽑고 하관 작아져"

'솔로지옥5'에 출연해 화제를 모았던 육상선수 김민지가 자신의 유튜브 채널을 통해 성형설을 해명했다. 유튜브 채널 ‘김민지 KIMMINGEE’ 영상 캡처

‘솔로지옥5’에 출연해 화제를 모았던 육상선수 김민지가 자신의 유튜브 채널을 통해 성형설을 해명했다.

지난 28일 김민지의 유튜브 채널 ‘김민지 KIMMINGEE’에는 ‘성형없이 예뻐지는 법? 시술 추천 vs 비추천 관리 총정리’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 김민지는 “얼마 전 사회관계망서비스(SNS)에서 외모 관리에 대한 질문을 많이 받았다”며 “성형과 시술에 대해 솔직하게 공개하고자 한다”고 말했다.

교정 및 치아 관련 질문을 많이 받은 김민지. 유튜브 채널 ‘김민지 KIMMINGEE’ 영상 캡처

김민지는 “성형은 진짜 하나도 안 했다. 시술과 관리로도 충분히 예뻐질 수 있다는 거 알려드리겠다”라고 질문에 대한 답변을 시작했다.

특히 치아 및 교정 관련 질문이 많았는데, 김민지는 “교정은 두 번 했다”며 “총 합치면 거의 교정만 4년 한 것 같다”고 말했다.

그는 “고등학교 때 교정을 한번 하고 대학교 때 갔는데 교정이 하나도 안 된 기분이었다. 그런 소리도 들었다. 어떤 남자 동생이 ‘누나는 교정만 하면 예쁠 거 같다’더라”라며 당시 당혹스러웠던 심경을 내비쳤다.

교정만 4년을 하게 된 김민지. 유튜브 채널 ‘김민지 KIMMINGEE’ 영상 캡처

김민지는 “그 얘기를 듣고 충격을 너무 받아서 그다음 주에 교정 전문 치과를 가서 교정을 딱 1년 정도 했다”라고 말했다.

얼굴에서 하관이 좁아진 변화에 대해서 김민지는 “치아 8개를 뽑았다. 사랑니 4개와 앞쪽 2개씩, 이렇게 8개를 뽑아서 충분히 들어갈 자리가 많았던 거 같다. 그래서 하관이 좀 작아진 게 아닌가 싶다”라고 이야기했다.

김민지는 치아 8개를 발치한 후 하관이 좁아졌다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘김민지 KIMMINGEE’ 영상 캡처

재교정 이후 김민지는 제로네이트 시술을 했다. 김민지는 “자신이 나오는 영상을 처음 봤을 때 이가 너무 튀어나온 거다. 그래서 웃을 때도 손으로 가리면서 웃고, 광고 촬영을 하는데도 웃지 말라더라”고 말했다.

또 “딱딱한 거 먹으면 부서진다고 하는데 딱딱한 거 다 먹었는데 하나도 안 부서지고, 야구공 축구공 다 맞아봤는데 멀쩡하다”라고 제로네이트에 대해 만족한다고 전했다.

영상 말미에 김민지는 ‘솔로지옥5’ 출연 당시 가졌던 외모 고민을 털어놓기도 했다.

김민지는 “촬영장에 들어가기 전 더 예뻐지고 싶은 마음에 병원을 찾았다가 잘못 시술을 받았다”며 “얼굴이 울퉁불퉁하고 부어 있어서 방송 속 제 모습이 진짜 마음에 안 들었다. 만족하지 못한 상태로 촬영을 다녀와서 얼굴을 다시 되돌리기도 힘들었다. 병원 선택이 정말 중요한 것 같다”고 안타까운 심경을 전했다.

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