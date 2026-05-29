클리오, 6월 올영세일 참여…신규 컬러·기획세트 선보여

사진=클리오(CLIO) 제공

클리오(CLIO)가 오는 5월 31일부터 6월 6일까지 진행되는 6월 올영세일에서 주요 메이크업 제품 프로모션을 진행한다.

이번 행사에는 ‘킬 커버 파운웨어 쿠션’, ‘프로 아이 팔레트 에어’, ‘에센셜 블러쉬 탭’, ‘볼륨메이트 블러 틴트’ 등 대표 메이크업 제품군이 참여하며, 신규 컬러 출시와 단종 제품 재출시, 올리브영 한정 기획세트 등이 함께 운영된다.

대표 제품인 ‘킬 커버 파운웨어 쿠션’은 스웻 프루프 임상을 추가하며 지속력을 높였다는 것이 회사 측 설명이다. 얇고 가볍게 밀착되는 세미 매트 제형과 모공·결점·요철 3중 커버 기능을 특징으로 하며, 이번 올영세일 기간에는 본품과 리필, 미니 파운데이션, 메이크업 스펀지 구성의 기획세트로 판매된다.

컬러는 19C 라이트, 19C 포슬린, 21C 란제리, 21N 리넨, 23N 진저 등 총 5종으로 운영된다. 특히 과거 단종됐던 파운데이션 미니 제품이 다시 포함되면서 기존 사용자층의 관심이 이어지고 있다는 설명이다. 최근에는 지속력과 밀착력을 강조한 베이스 메이크업 제품 수요가 확대되는 흐름도 나타나고 있다.

아이 메이크업 제품인 ‘프로 아이 팔레트 에어’는 신규 컬러 ‘23호 베이비 밀크 냥냥’을 출시한다. 베이비 코숏 콘셉트를 반영한 컬렉션으로, 기존 단종 컬러였던 ‘치즈 식빵’과 ‘아이스 체리’를 재구성해 포함한 점이 특징이다.

또한 크리미한 밀크 베이지 계열 중심의 12구 구성으로 베이스와 음영, 포인트 메이크업까지 한 번에 활용할 수 있도록 설계됐다. 최근 부드러운 뉴트럴 메이크업과 ‘아기 고양이상 메이크업’ 흐름이 확대되는 점도 함께 반영했다는 설명이다.

사진=클리오(CLIO) 제공

‘에센셜 블러쉬 탭’은 뷰티 크리에이터 ‘민제’와 공동개발한 제품이다. 꽃잎 무드를 반영한 ‘소프트 부케 에디션’ 콘셉트로 총 5종 컬러로 운영되며, 행사 기간 동안 ‘에센셜 프렙 밤’을 함께 증정한다.

특히 ‘M107 코랄 달리아’, ‘M108 센티드 로즈’, ‘M109 라일락 페탈’, ‘S205 듀이 데이지’, ‘S206 피오니 미스트’ 등 다양한 컬러 구성을 통해 웜·뉴트럴·쿨 메이크업 룩을 모두 연출할 수 있도록 했다.

틴트 라인에서는 기존 단종됐던 ‘쉬폰 블러 틴트’ 인기 컬러를 기반으로 한 ‘볼륨메이트 블러 틴트’가 재출시된다. ‘남산 복숭아 핑크’와 ‘새벽 구름 코랄’을 포함한 총 4종으로 구성됐으며, 제품 구매 시 미니 틴트도 함께 제공된다.

또한 ‘핑크 몽실 구름’, ‘포근 살구 노을’ 등 신규 파생 컬러도 함께 운영되며, 쉬폰처럼 가볍게 밀착되는 블러 텍스처와 보송한 매트 표현을 특징으로 한다. 최근 소프트 매트 립 메이크업과 블러 립 표현 수요를 반영한 제품이라는 설명이다.

클리오는 이번 올영세일에서 주요 제품과 신규 컬러, 재출시 제품 등을 함께 선보이며 소비자 접점을 넓힌다는 계획이다.

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