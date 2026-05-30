“월급 루팡 필수템”…엑셀로 위장한 실시간 주식 사이트 화제

업무 화면처럼 꾸며진 실시간 주식 시세 사이트 ‘엑셀코스피’가 직장인 투자자들 사이에서 화제를 모으고 있다.

해당 사이트는 겉보기에는 일반적인 스프레드시트 프로그램과 유사하다. 실제 접속 화면에는 마이크로소프트(MS) 엑셀을 연상시키는 메뉴창과 셀 구조, 수식 입력창 등이 구현돼 있다.

그러나 셀 안에는 코스피·코스닥 상장 종목 시세와 미국 증시 동향, 비트코인 등 가상자산 가격, 관련 금융 뉴스가 실시간으로 표시된다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 종목의 현재가와 등락률, 차트, 상장지수펀드(ETF) 정보 등도 확인할 수 있다.

‘엑셀코스피’ 웹사이트 캡처

실시간 채팅 기능도 제공된다. 이용자들은 채팅창에서 특정 종목 전망이나 시장 흐름에 대한 의견을 주고받으며 커뮤니티처럼 활용하고 있다.

가장 주목받는 기능은 메일 프로그램 형태로 화면을 바꾸는 ‘Ootlook 위장(베타)’ 기능이다. 실제 MS 아웃룩(Outlook)을 연상시키지만 사이트 내 표기는 ‘Ootlook’으로 돼 있다. 받은편지함 형태로 구성된 화면에는 “이재용(전자사업본부)”, “최지프 차장(하이닉팀)”, “정자동 부장(차량전략실)”, “사토시 박(코인 데스크)” 등 종목 특징을 반영한 가상의 발신자명이 표시된다.

메일을 열면 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 관련 종목의 실시간 주가와 뉴스, 수급 현황 등을 확인할 수 있다. 겉으로는 회사 메일을 확인하는 것처럼 보이지만 실제로는 투자 정보를 조회하는 구조다. 최근에는 이용 시간을 표시하는 ‘루팡 중’ 배지 기능까지 추가됐다.

운영자는 공지사항을 통해 “‘회사에서 엑셀을 보는 척하면서 시장을 본다’는 발상에서 시작했다”고 설명했다.

운영자가 공개한 통계에 따르면 해당 사이트는 지난 11일부터 28일까지 누적 방문자 20만여 명, 페이지뷰 500만 회 이상을 기록했다. 하루 최대 방문자는 4만 명을 넘겼다.

사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 “만든 사람이 천재”, “아이디어가 기발하다”, “월급 루팡 필수템” 등의 반응이 이어지고 있다.

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