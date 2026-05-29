李대통령, 사전투표 중 “반만 찍혀도 무효표 안 되나”…기표소 나와 돌발질문 [6·3의 선택]

이재명 대통령이 제9회 동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 삼청동에서 투표를 마쳤다. 이 대통령은 이날 투표 도중 기표소에서 나와 용지에 찍힌 도장 모양을 두고 “동그라미가 완전하지 않고 반만 찍혀도 괜찮으냐”고 직접 문의하기도 했다.

이 대통령은 이날 서울 종로구 삼청동주민센터에서 김혜경 여사와 함께 자택 주소지인 인천 계양을 지역을 대상으로 한 관외 투표에 참여했다. 이 대통령은 회색 넥타이를 착용했다. 특정 정당을 연상하는 색을 일부러 배제한 것으로 전해졌다.

이재명 대통령이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에서 사전 투표 중 기표 도장 관련 문의를 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 기표소에 들어가 투표하던 중 투표용지를 갖고 나와 선거관리위원에게 “이렇게밖에 안 찍혀도 괜찮은가. 반밖에 안 찍혀서 무효(표)가 되지 않는가”라고 문의했다. 이 대통령은 선관위원으로부터 ‘무효표가 되지 않는다’는 취지의 답변을 듣고는 다시 기표소로 들어가 투표를 마쳤다.

이 대통령은 투표에 앞서 삼청동주민센터 앞에서 ‘그림 투표용지 제작’을 요구하며 피켓 시위를 진행하던 발달장애인 인권단체 회원들과도 대화를 나눴다. 이 대통령은 투표용지에 그림(후보자 얼굴 사진)을 넣어달라는 이들의 요청을 받고 주진우 공공갈등조정비서관에게 “(그림 투표용지 도입) 비용이 얼마 드는지, 왜 안 되는지 (조사해서) 보고해 달라”고 지시했다.

투표를 마친 이 대통령 부부는 인근 식당으로 이동해 찰보리비빔밥, 수제비, 녹두전 등으로 점심 식사를 했다.

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