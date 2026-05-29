김민석 총리, 영등포서 사전투표… 지선 후 사퇴 여부에는 답변 거부

김민석 국무총리가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 영등포에서 투표를 마쳤다. 김 총리는 투표 후 “선거 과정에 어떤 어려움도 없도록 정부가 잘 챙기겠다”고 밝혔다.

김민석 국무총리가 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 영등포구 여의동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 기표소를 나오고 있다. 연합뉴스

김 총리는 이날 오후 서울 영등포구 여의동 주민센터에서 부인 이태린 여사와 함께 6·3 지방선거 사전투표에 참여했다. 김 총리는 남색 정장과, 파란색 바탕에 흰색 무늬가 새겨진 넥타이를 착용했다. 서울 영등포구을은 김 총리의 의원 시절 지역구다.

김 총리는 투표를 마친 후 취재진과 만나 “민주주의를 일상에 정착시키는 중요한 투표일인 만큼 이번 선거에 다 참여해주시고, 또 선거 과정에 어떤 어려움도 없도록 정부가 잘 챙기겠다”고 말했다. 더불어민주당 전당대회 출마를 위해 지선 이후 사퇴한다는 관측에 대해서는 “오늘은 사전투표하는 날”이라며 답변을 거부했다. 김 총리는 투표소 밖에서 대기하던 민주당 전현희 의원과 마주쳐 인사를 나누기도 했다.

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