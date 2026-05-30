리니지2M 대륙에 상륙… 텐센트 게임즈와 손잡고 중국 서비스 시작 [한강로 게임랜드]

엔씨가 자사 인기 IP(지적재산권) ‘리니지’를 활용해 만든 대표작 ‘리니지2M’을 내세워 중국 시장 공략에 나선다. 현지화를 통해 ‘대륙 게임 이용자’들의 지지를 확고히 하겠단 목표다.

엔씨는 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘리니지2M’이 다음 달 24일 중국 서비스를 시작한다고 30일 밝혔다. 현지 유통을 맡을 퍼블리셔는 중국의 게임 강자 텐센트 게임즈다. 텐센트 게임즈는 공식 홈페이지를 통해 중국 서비스 일정을 공개했다. 리니지2M의 중국 서비스명은 ‘천당2: 맹약(天堂2: 盟约)’이다. 텐센트 게임즈는 모바일과 PC 플랫폼을 오가며 플레이할 수 있는 ‘크로스 플레이 시스템’을 지원한다.

엔씨가 텐센트 게임즈와 손잡고 리니지2M 중국 서비스를 시작한다. 엔씨소프트 제공

엔씨와 텐센트 게임즈는 정식 서비스에 앞서 약 5만 명이 참여하는 CBT(클로즈 베타 테스트)를 진행했다. 테스트에서 확인된 이용자 피드백을 반영해 △UX,UI 편의성 개편 △파티 던전 개선 △캐릭터 프로필을 꾸미는 ‘소셜 외형’ 추가 등 현지화 작업에 주력하고 있다. 현재 사전예약 참여자는 495만 이상을 기록 중이다.

리니지2M 론칭 전까지 다양한 이벤트가 열린다. 중국 이용자들은 △오프라인 팝업 ‘아덴 왕좌 퍼레이드’ △틱톡 사진을 찍어 공유하는 '군주의 귀환' 등 다양한 이벤트에 참여할 수 있다. 리니지2M 출시를 기념한 특별 영상 ‘맹약의 기억’도 순차적으로 공개한다.

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