테슬라, 애플 이어 앤트로픽도 반했다… ‘삼성 파운드리’ 부활 날갯짓

삼성전자가 인공지능(AI) 모델 ‘클로드’ 개발사로 잘 알려진 미국 AI 기업 앤트로픽에 투자를 단행한다. 단순 금액 투자를 넘어 앤트로픽의 칩을 위탁생산하는 파운드리 협력 가능성까지 제기된다. 1위 기업인 대만 TSMC에 밀려 2위 자리에서 고전하는 삼성전자 파운드리(위탁생산) 사업부는 최근 테슬라와 애플, 엔비디아 등 글로벌 빅테크(기술대기업)의 수주를 연달아 얻어내며 기세를 올리고 있다. 앤트로픽 물량을 받아온다면 오랜 부진을 이겨내고 메모리를 잇는 핵심 사업부로 성장할 가능성이 높다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥. 뉴시스

28일(현지시간) 전자업계에 따르면 앤트로픽은 최근 진행한 시리즈H 투자 라운드에서 650억 달러를유치했다고 밝혔다. 이날 앤트로픽이 밝힌 투자 후 기업가치는 9650억 달러(약 1440조원)다. 이번 투자라운드에는 세계 메모리 3사인 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론이 ‘전략적 인프라 파트너’로 참여했다.

특히 이번 투자는 삼성전자 입장에서 뜻이 깊다. 앤트로픽이 발표문에서 ‘로직 칩’을 언급한 것에 두고 삼성전자와의 파운드리 협력 가능성이 제기된 덕분이다. 로직 칩을 만드는 공정에 파운드리가 필수다. 메모리 3사 중 파운드리 사업을 운영하는 곳은 종합반도체 기업인 삼성전자가 유일하다. 메모리 기업인 SK하이닉스와 마이크론은 파운드리 사업부가 없다.

이 때문에 업계에서는 삼성전자와 앤트로픽이 단순 메모리 차원이 아닌 파운드리에서도 새롭게 협력할 것으로 분석하고 있다. 앤트로픽의 대표 모델인 ‘클로드’에 활용되는 AI 칩을 삼성전자가 생산할 가능성이 높다는 의미다. 앤트로픽이 개발한 클로드는 코딩과 글쓰기에서 강점을 보이는 AI로, 최근 오픈AI의 ‘챗GPT’, 구글 ‘제미나이’와 함께 생성형 AI 서비스의 대표주자로 꼽힌다.

앤트로픽과 같은 거대기업의 위탁생산을 수주는 삼성전자 입장에선 단비와 같다. 삼성전자 파운드리 사업부는 역대급 실적 행진을 이어가는 메모리 사업부와 달리 올해 1분기까지 5분기 연속 적자를 기록 중이다. 다만 지난해 하반기부터 분위기가 사뭇 달라졌다. 차세대 파운드리 공정인 2나노 공정이 안착하며 고객사를 모으고 있다. 지난해 7월 테슬라와 22조7600억원 규모의 차세대 AI 칩 장기 공급 계약을 체결한 데 이어 같은 해 8월에는 애플에 아이폰 카메라용 이미지센서를 공급하기로 했다. 엔비디아의 차세대 언어처리장치(LPU) ‘그록3’도 삼성전자가 생산한다. 현재까지 주요 파운드리 기업 중 그록3 제작을 맡은 곳은 삼성전자뿐이다. 최근에는 애플이 이미지센서에 이어 아이의 두뇌 역할을 맡는 애플리케이션 프로세서(AP) 생산도 문의한 것으로 전해진다. 여기에 앤트로픽 수주까지 더해진다면 삼성전자 파운드리 사업부는 연간 흑자 전환도 기대해볼만하다.

무엇보다 시장 지배력 상승이 기대된다. 삼성전자는 지난해 기준 전 세계 파운드리 시장에서 2위(7.2%)를 차지하고 있지만 1위인 TSMC(69.9%)와의 점유율 격차가 62.7%포인트에 달한다. 반도체 업계 관계자는 “삼성전자의 이번 투자는 단순한 AI 회사 지분 투자가 아니라 삼성이 AI 시대 핵심 플레이어들과 본격적으로 전략 관계를 넓혀가는 신호로 해석된다”며 “삼성 파운드리 사업이 AI 시장 확대를 계기로 다시 기회를 잡을 수 있을지 기대가 커지고 있다”고 말했다.

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