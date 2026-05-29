조현 “싱가포르 통해 北에 대화 의지 전달”

정부가 2018년 북·미 정상회담 개최국인 싱가포르를 통해 북한에 이재명정부의 대북 정책 기조와 대화 의지를 전달했다. 싱가포르를 매개로 북측에 대화 의지와 긴장 완화 메시지를 전한 것이다.

조현 외교부 장관은 지난 28일 서울 외교부 청사에서 연합뉴스와 인터뷰를 갖고 “우리 정부의 대화 의지, 또 우리 정부의 기본 입장을 싱가포르 측에 다 전달해서 그게 전달됐기 때문에 앞으로 조금이라도 긴장을 완화하고 한반도에서 평화를 정착시키려는 노력, 이런 것에 대해 언젠가는 북한도 화답하리라 생각한다”고 밝혔다.

조현 외교부 장관이 28일 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부에서 열린 연합뉴스와 인터뷰에서 정부가 2018년 북·미 정상회담 장소를 제공한 싱가포르를 통해 북한에 대북 정책을 설명하고 대화 메시지를 전달했다고 밝히고 있다. 연합뉴스

앞서 조 장관은 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 조찬에 이어 면담을 가졌다. 발라크리쉬난 장관은 지난 26일 평양에서 최선희 북한 외무상과 회담한 뒤 서울을 찾았으며, 이날 서울에서 조 장관에게 북측 분위기를 설명했다.

조 장관은 “북한이 그동안 주장해온 적대적 두 국가론이 무엇인가 자기가 가서 보고 왔다는 그런 이야기를 들었다”고 말했다. 북한이 최근 남북 관계를 ‘적대적 두 국가 관계’로 규정하며 대남 강경 노선을 이어가는 상황에서, 발라크리쉬난 장관이 북측 분위기를 전달했다는 의미로 해석된다.

조 장관은 정부가 북측에 전달한 메시지에 대해 “평화 공존을 위해서 대화를 하겠다는 것”이라며 “예를 들어 ‘드론을 북에 보낸다든지 이런 것은 잘못됐다, 그런 것은 없을 테니까 당신들도 대화 테이블로 나와라’는 것”이라고 설명했다.

다만 북한의 반응은 아직 제한적인 것으로 보인다. 조 장관은 “북한이 지금 당장 대화 테이블로 나올 기미는 안 보인다. 그러나 이재명정부의 새로운 대북 정책에 관해서 (북한에) 소상히 설명했다”고 밝혔다.

당장 가시적 움직임은 없지만 북·미 대화 가능성은 살아 있다는 관측이 나온다. 조 장관은 “(미국이) 값만 잘 쳐준다면 언제든지 미·북 협상을 하지 않겠나”라면서도 “우선 미국이 그동안 지난번 중국 때도 그랬고 작년 경주 때도 그랬고 다른 여러 가지 이슈가 있어서 (북한 문제가) 사실 우선순위에서 밀렸던 것 같다. 그러나 가능성은 항상 열려 있다고 본다”고 말했다.

조 장관은 북·미 협상 재개를 위한 유인책과 관련해선 “미국이 결정할 사안”이라며 “우리로서는 이재명 대통령이 밝힌 바와 같이 페이스메이커 역할로서 (트럼프 대통령이) 피스메이커가 되기를 바란다는 입장”이라고 말했다. 조 장관은 시진핑 중국 국가주석의 방북 가능성에 대해 “가능성은 늘 있지만 구체적인 게 나온 바가 없다”고 밝혔다.

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