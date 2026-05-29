국가채무 1200조원대 돌파…전년보다 126조원 증가

중앙정부 기준 국가채무가 1200조원대를 돌파했다.

감사원은 재정경제부가 제출한 국가결산보고서 등을 검사한 결과 2025회계연도의 국가채무가 1268조원을 기록, 전년(1141조원) 대비 126조원(11%) 증가했다고 29일 밝혔다. 국내총생산(GDP) 대비 국가채무 비율은 47.6%로 전년(44.6%) 대비 3%포인트 늘어난 수치다.

사진=게티이미지뱅크

국가채무 중 세금으로 갚아야 하는 적자성 채무는 889조원(70.1%)에 달했다. 대응자산이 있는 금융성 채무는 378조원(29.9%)으로 나타났다.

세입은 597조원, 세출은 591조원이었으며, 세계잉여금은 3조2000억원이었다. 일반·특별회계 및 기금을 포함한 정부 재정활동의 성과(총수입-총지출)를 살펴보는 지표인 통합재정수지는 -46조원이었다. 전년(-43조원) 대비 적자액이 3조원 늘어난 것이다.

통합재정수지에서 사회보장성기금(국민·사학교직원연금, 산재보상·고용보험) 수지를 제외한 통합재정수지는 -104조2000억원으로, 전년(-104조8000억원) 대비 적자 폭이 6000억원 줄었다.

국가자산은 총 3593조원, 부채는 2772조원, 순자산은 821조원 규모였다. 재정운영결과는 64조원으로 파악됐다. 감사원은 이러한 내용의 국가결산검사 결과를 국회에 제출했다.

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