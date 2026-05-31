“못 하는 게 뭐야” 축구까지 배운 아틀라스…손흥민도 감탄

현대자동차가 보스턴다이내믹스의 휴머노이드(인간형) 로봇 ‘아틀라스(Atlas)’를 내세운 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 2026 캠페인 영상을 공개했다.

현대차는 FIFA 북중미 월드컵 공식 파트너로서 ‘스쿨 오브 풋볼’ 캠페인 영상을 현대차 공식 유튜브 채널에 공개했다고 29일 밝혔다.

국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 공식 파트너인 현대자동차가 29일 공개한 ‘스쿨 오브 풋볼 캠페인’ 대표 사진. 현대차 제공

이번 캠페인은 현대차의 월드컵 브랜드 캠페인 ‘미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)’의 일환으로, 축구를 매개로 인간 중심의 로보틱스 기술과 피지컬 AI의 가능성을 직관적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다.

영상은 론칭 필름과 훈련 영상 등 5편으로 구성됐다. 아틀라스는 발놀림과 패스, 슈팅 등 기본적인 축구 동작은 물론 다리를 꼬아 공을 차는 고난도 기술인 ‘라보나 킥’까지 구현했다. 마지막 영상에서는 수비수를 속이는 페인트 동작을 결합한 ‘고스트 라보나 킥’에도 성공하는 모습이 담겼다.

현대차는 컴퓨터그래픽(CG) 없이 실제 아틀라스 개발형 모델의 움직임을 촬영하며 영상을 제작했다고 설명했다. 아틀라스는 축구 선수의 동작 자료를 기반으로 움직임을 모델링한 뒤 반복 훈련을 수행하며 최적의 동작을 학습했다. 아틀라스는 비정형 자세에서도 균형을 유지하며 복합적인 축구 동작을 수행할 수 있었는데, 현대차와 보스턴다이나믹스는 이번 영상을 통해 △AI 기반 강화학습 역량 △정밀한 인간 동작 모사 기술 △하드웨어 제어 기술을 통합한 개발 역량을 선보였다.

현대차가 29일 공개한 FIFA 월드컵 2026 캠페인 관련 론칭 영상에서 아틀라스가 축구 데이터를 보고 있는 모습. 현대차 제공

현대차가 29일 공개한 FIFA 월드컵 2026 캠페인 훈련 영상에서 아틀라스가 패스 동작을 익히고 있는 장면. 현대차 제공

론칭 필름과 3편의 훈련 영상은 지난 28일까지 공개 5일 만에 누적 조회수 3300만회를 기록했다. 현대차 브랜드 홍보대사인 손흥민 선수가 아틀라스의 축구 동작을 보고 반응하는 영상도 함께 공개하며 글로벌 축구 팬들의 관심을 끌었다.

현대차는 다음 달 4일 보스턴다이내믹스 관계자 인터뷰와 훈련 과정 등을 담은 메이킹 필름도 추가 공개할 예정이다. 지성원 현대차 브랜드마케팅본부장 부사장은 “축구를 통해 로보틱스의 미래를 인간 중심적이고 흥미로운 방식으로 전 세계에 선보였다는 점에서 의미가 크다”며 “피지컬 AI 기술을 기반으로 모빌리티와 로보틱스를 활용한 다양한 브랜드 경험을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

현대차가 29일 공개한 FIFA 월드컵 2026 캠페인 훈련 영상에서 아틀라스가 라보나 킥을 성공시키는 장면. 현대차 제공

현대차그룹은 휴머노이드를 글로벌 피지컬 AI 시장의 핵심 성장 분야로 보고 있다. 앞으로 미국 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’ 내 로봇 메타플랜트 응용 센터(RMAC)에서 아틀라스를 체계적으로 훈련시킨 뒤 실제 산업 현장에 투입할 계획이다.

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