소유, '기내 만취·갑질' 논란 해명 "인종 편견서 비롯"

그룹 씨스타 출신 가수 소유가 지난해 불거진 '기내 만취' 논란에 대해 해명했다.

28일 유튜브 채널 '입만열면'에는 '성형, 월세, 열애설, 남사친, 만취녀 등 다 해명합니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

소유. 유튜브 캡처

소유는 "피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데, 사무장이 저를 문제 승객처럼 단정하고 시큐리티(보안요원)를 불렀다. 그 순간 '이게 인종차별일까'라는 생각이 들었다"고 했다.

그러면서 "결국 15시간 넘는 비행 동안 아무것도 먹지 못 했고, 그 경험은 인종적 편견에서 비롯된 깊은 상처로 남았다"고 했다.

당시 소유는 소셜미디어를 통해 미국 뉴욕에서 스케줄을 마친 뒤 탑승한 한국행 비행기에서 인종차별을 당했다고 폭로했다.

다만 이후 한 누리꾼이 소유와 같은 비행기를 탔다며 "만취 상태에서 비행기를 탔다", "본인이 피곤해서 안 먹겠다고 했다. 인종차별이라고 하면 안 된다"는 취지의 주장을 했다.

소유는 "처음에 나오는 (기내식이) 맛있지 않냐. 시간이 지난 음식은 위생 때문에 (요청을 해도) 안 주기도 한다. 비행기마다 달라서 저는 탈 때마다 물어본다. 그걸 물어보려 했는데, 영어로 길게 말하기 어려워 한국 직원을 불러달라고 했다"고 회상했다.

또 "(시큐리티가 오자) 처음에는 너무 무섭고 놀랐다. 언성이 높아지지도 않았다. 시큐리티가 봐도 (제가) 너무 멀쩡해 보이니 그냥 갔다. 그래서 끝났고, 한국 직원이 와서 '소통에 오류가 있었다'고 설명했다"고 덧붙였다.

이후 소유는 해당 불편 사항에 대해 카드를 통해 항공사 측에 전달했고, 이후 사과를 받았다고 전했다.

그는 "저 글을 올린 사람은 계정을 삭제하고 사라졌다. 갑자기 제가 술주정뱅이에 만취녀, 갑질녀가 됐다. 비행기 탔을 때 저는 만취하지 않았다"고 억울해했다.

<뉴시스>

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