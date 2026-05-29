지방선거 사전투표 첫날 오전 7시 현재 0.5%…전남 1.14% 최고

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 7시 기준, 투표율이 0.5%로 집계됐다고 중앙선거관리위원회가 밝혔다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 인천국제공항 제1터미널 출국장에 설치된 사전투표소에서 시민들이 출국 전 사전투표를 하고 있다. 연합뉴스

선관위에 따르면 이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만9908명 중 22만4966명이 투표를 마쳤다.

2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(0.48%)과 견줘 0.02%포인트 높다.

지역별로는 전남(1.14%)이 가장 높고, 전북(0.92%), 강원(0.67%), 광주(0.61%) 등이 뒤를 이었다.

투표율 가장 낮은 곳은 0.35%를 기록한 대구다. 이어 부산(0.41%), 경기(0.42%), 인천(0.43%) 등 순이다.

서울의 투표율은 0.46%다.

사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다. 투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지이며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.

정확한 투표소 위치는 선관위 홈페이지나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.

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