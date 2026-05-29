최태원 “AI 시대에서는 수학자가 의사보다 훨씬 돈 많이 벌 수도”

최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 소장은 AI(인공지능) 시대에서는 수학자가 의사보다 훨씬 돈을 더 많이 벌 것이라고 28일 내다봤다.

최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 지난 20일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘신기업가정신협의회(ERT) 멤버스 데이’ 행사에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

최 회장은 이날 KBS 1TV ‘인재전쟁2 3부-최태원의 대답’에 나와 “지금 많은 분들은 의사로 사는 게 공대를 나와 엔지니어로 사는 것보다 윤택할 거라는 인식이 있다”며 이같이 말했다. 이어 “저는 그 인식이 틀렸다고 말씀드리고 싶다”고 덧붙였다. 그의 발언은 고등학생 자녀 진로를 고민하는 어느 아버지의 질문에 답하는 과정에서 나왔다.

특정 직업이나 스페셜리스트가 되는 데 매몰되지 않는 것도 중요하다고 최 회장은 강조했다. 그는 “아이를 키우는 학부모라면 특정 직업을 갖도록 아이를 키우기보다는 ‘멀티 잡(job)’이 가능한 전인간으로 성장하게 교육하는 방식을 권장한다”고 말했다.

하나의 직업만으로 평생을 살아가는 방식은 오히려 AI에 대체되기 쉬운 구조를 만들 수 있다면서다.

자격증 하나로 평생을 보장받는 시대의 종말 가능성을 언급한 대목에서 최 회장은 인간이 갖춰야 할 필수 역량으로 △생각하는 근육 △적응의 근육 △공감의 근육 △보디 스킬을 꺼내 들었다.

현상의 근본 원리를 탐구하고 깊이 고민하며, 빠른 변화 속에서 진로 선택이 실패로 끝나더라도 긍정적으로 다음을 대비한다는 얘기다. AI가 효율적으로 문제를 해결해 줄 수는 있지만 타인과의 교감은 대체 불가능하고, 예술과 체육 영역에서 고유의 감동은 인간만이 선사할 수 있다는 의미도 있다.

지금은 AI를 잘 다루는 개인이나 기업이 시장을 장악해 양극화가 심해질 수 있지만, 기술이 범용인공지능(AGI) 단계에 도달하면 상황은 역설적으로 상향 평준화된다고 최 회장은 예측했다.

최 회장은 “능력이 부족한 사람의 역량이 10, 뛰어난 사람을 100이라 할 때 기존 격차는 10배지만, 1000의 능력을 지닌 AI가 도입되면 1010 대 1100이 돼 실제 차이는 9% 수준으로 줄어든다”며 “격차가 무의미해지는 미래에는 여러 분야를 아울러 시스템을 설계할 수 있는 제너럴리스트가 뛰어난 인재로 평가받게 될 것”이라고 말했다.

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