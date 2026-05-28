지역난방공사, ‘기업가치제고 우수기업’ 거래소 이사장상

한국지역난방공사가 한국거래소에서 ‘2026년 기업가치 제고 우수기업’으로 선정돼 이사장상을 받았다고 28일 밝혔다.

27일 배정숙 지역난방공사 재무처장(오른쪽)이 수상한 뒤 정은보 한국거래소 이사장과 기념사진을 찍고 있다. 지역난방공사 제공

‘기업가치 제고 우수기업’은 상장기업 중 기업가치 제고 계획을 공시한 기업의 실천 노력과 성과가 우수한 기업을 선정하는 제도다. 우수기업은 총ㅈ우주수익률, 자기자본이익률 등 정량평가와 밸류업 가이드라인 충실성, 모범적 지배구조 구축 등 정성평가를 거쳐 종합평가까지 총 3단계 엄격한 심사를 거쳐 선정된다. 지역난방공사는 모든 평가 지표에서 고르게 우수한 점수를 받았다.

한편 지역난방공사는 올해 1월 2년 연속 기업가치 제고 계획을 공시한 바 있다. 당시 발표된 계획은 주주가치 제고, 지배구조 개선, 수익성 개선을 통해 기업가치를 높이겠다는 것이 주요 골자다.

하동근 지역난방공사 사장은 “이번 수상은 그동안 재무실적 개선과 적극적인 주주환원 노력의 성과”라며 “앞으로도 수익성 개선과 주주권익 향상을 통해 주주와 함께 성장해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지