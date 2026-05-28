‘고유가 피해 지원금’ 누적 신청률 90%…대구 1위·제주 최하위

이재명정부의 ‘고유가 피해 지원금’ 1·2차 누적 신청률이 90%를 넘어섰다. 지역별로는 대구가 1위를 차지했다.

행정안전부는 28일 낮 12시 기준 지원금 대상자 3592만9596명 중 90.13%인 3238만3318명이 신청해 5조6737억원이 지급됐다고 밝혔다. 1차 대상자 322만7758명의 96.7%인 312만5000명이 신청해 1조7745억원, 2차 대상자는 3270만1838명의 89.5%인 2925만8000명이 신청해 3조8992억원을 받았다.

지난 5월25일 서울 동대문구 청량리종합시장에 ‘고유가 피해 지원금’ 안내문이 붙어 있다. 최상수 기자

지역별로는 대구가 92.22%로 신청률이 가장 높았다. 이어 대전 92.15%, 세종 92.03%, 부산 91.64%, 광주 91.58%, 인천 91.31%, 울산 90.92% 등 순이다. 반면 제주가 88.54%로 가장 낮았고, 서울(88.64%)과 충남(89.92%), 경기(89.12%)도 평균에 못 미쳤다.

지급 수단별로는 신용·체크 카드가 2209만211명으로 가장 많았다. 지역사랑상품권은 모바일·카드가 533만4402명, 지류는 55만1820명, 나머지 440만6885명은 선불카드다.

지난해 ‘민생 회복 소비 쿠폰’ 1차 신청률은 99.0%, 2차는 97.5%를 기록한 바 있다.

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