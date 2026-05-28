18만 송이 장미에 공연·체험·먹거리까지…‘임실N장미축제’ 개막

유럽풍 장미정원에 18만 송이 장미가 활짝 핀 전북 임실치즈테마파크에서 ‘2026 임실N장미축제’가 28일 화려한 막을 올려 관광객들의 발길을 끌어모으고 있다.

‘2026 임실N장미축제’가 개막한 28일 전북 임실치즈테마파크 장미원을 찾은 관람객들이 형형색색으로 핀 장미꽃을 감상하고 있다. 임실군 제공

임실군에 따르면 올해 처음으로 마련해 오는 31일까지 나흘간 개최하는 이번 축제는 6만5000㎡ 규모의 장미원에 조성된 150여종, 18만 송이 장미를 중심으로 공연·체험·먹거리·포토존을 결합한 체류형 행사로 꾸며졌다.

축제장에 들어서면 유럽풍 조형물과 형형색색 장미가 어우러진 이국적인 풍경이 펼쳐진다. 특히 새롭게 조성된 대형 장미터널에는 덩굴장미가 만개해 가족·연인 관광객들의 대표 사진 명소로 주목받고 있다. 거리 곳곳에서는 마술과 마임, 벌룬아트, 저글링 공연으로 구성된 ‘로즈 스트릿 아트쇼’가 펼쳐지고, 장미 조형물 차량과 고적대가 함께하는 유럽풍 퍼레이드도 매일 운영된다.

‘2026 임실N장미축제’가 개막한 28일 전북 임실치즈테마파크 장미원을 찾은 관람객들이 형형색색으로 핀 장미꽃을 감상하고 있다. 임실군 제공

‘2026 임실N장미축제’가 개막한 28일 전북 임실치즈테마파크 장미원을 찾은 관람객들이 형형색색으로 핀 장미꽃을 배경으로 사진을 찍으며 즐거워 하고 있다. 임실군 제공

‘2026 임실N장미축제’가 개막한 28일 전북 임실치즈테마파크 장미원을 찾은 관람객들이 형형색색으로 핀 장미꽃을 감상하며 발걸음을 옮기고 있다. 임실군 제공

관람객 참여형 프로그램도 눈길을 끈다. 대표 프로그램인 ‘임실N프로포즈 게임’은 오징어 게임 콘셉트를 접목한 커플 서바이벌 이벤트로, ‘달고나 만들기’와 ‘임실N치즈피자 빨리 먹기’ 등 다양한 임무가 진행된다.

먹거리 콘텐츠 또한 강화됐다. 천하제빵과 연계한 팝업스토어에서는 김진서 파티시에가 임실N치즈를 활용해 만든 ‘부라타 브레드’를 선보인다. 축제장에서는 장미 콘셉트 수제 맥주와 암소 한우, 치즈김치볶음밥, 다슬기탕 등 임실 대표 먹거리도 즐길 수 있다. 축제 기간에는 치즈와 유제품 등을 20% 할인된 가격에 판매한다.

‘2026 임실N장미축제’가 개막한 28일 전북 임실치즈테마파크 장미원을 찾은 관람객들이 형형색색으로 핀 장미꽃을 구경하기 위해 발걸음을 옮기고 있다. 임실군 제공

공연 프로그램도 풍성하다. 29일 개막식에는 가수 이찬원, 손태진, 전유진, 김다현, 신유 등이 무대에 오르고 30일에는 심수봉 라디오 공개방송과 뮤지컬 갈라 공연이 이어진다.

군은 축제 기간 2100면 규모 주차장과 셔틀버스를 운영하고 교통·안전관리 인력을 집중 배치해 방문객 편의를 돕는다.

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