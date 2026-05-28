AI가 표적 추천하고 드론이 타격… 軍, 2026 합동화력훈련 실시

군이 인공지능(AI)과 드론을 활용해 합동화력훈련을 시행했다.

국방부는 경기 포천 승진과학화훈련장에서 안규백 국방부 장관 주관으로 ‘2026 합동화력훈련’을 진행했다고 28일 밝혔다. 올해 합동화력훈련은 18일과 21일에 이어 총 3차례 진행됐다. 이날 훈련은 마지막 일정이다.

자폭드론이 28일 경기 포천시 승진훈련장에서 열린 2026 합동화력훈련 본행사에서 표적에 명중하고 있다. 포천=사진공동취재단

올해 훈련의 핵심은 AI와 유·무인복합체계였다. 국방부는 독자적 방위능력을 토대로 자주국방 의지를 보여주고, 첨단과학기술 기반 작전수행능력을 검증하는 데 중점을 뒀다고 설명했다. 국산 무기체계의 실전적 우수성을 국내외에 알리는 목적도 있다고 덧붙였다.

이번 훈련에는 육·해·공군과 해병대 27개 부대, 장병 1400여 명이 참가했다. 장비는 96종 457대가 투입됐고, 공개 모집한 국민참관단 400명을 포함해 1900여명이 현장에서 참관했다.

훈련은 1부 방어작전, 2부 공격작전으로 꾸려졌다. 적의 기습공격을 가정하고 이뤄진 1부 방어작전에서는 AI 지휘결심체계가 위성 감시자산과 정찰·전파탐지드론, E-737 피스아이 등 감시자산이 획득한 정보를 바탕으로 표적 정보를 추천했다. 추천된 표적 정보는 자폭드론과 유·무인복합전투체계 등과 연계돼 합동화력타격으로 이어졌다. 감시자산이 표적을 찾고, AI가 정보를 정리·추천한 뒤, 드론과 각 군 타격자산이 대응하는 흐름을 보여준 셈이다.

공군 특수비행팀 블랙이글스가 28일 경기 포천시 승진훈련장에서 열린 2026 합동화력훈련 본행사에서 에어쇼를 하고 있다. 포천=사진공동취재단

2부 공격작전에서는 유·무인복합전투체계를 활용해 작전을 종결하는 절차를 선보였다. 육군 항공이 공중엄호하고, 아미타이거 전력과 해병대 상륙돌격장갑차 등이 주요 지역을 확보했다. 무인체계 기반 선도정찰과 장애물 개척이 이어졌다.

이번 훈련을 총지휘한 최성진 7기동군단장은 “우리 군이 국민의 군대로서 결연한 자주국방 능력과 태세를 구축하고 있다는 것을 보여줌으로써 국민에게 신뢰를 높이는 계기가 됐다”고 평가했다. 또 “K방산의 우수성과 아미타이거, 무인전투체계 시범부대 등 유·무인복합 전투체계를 융합한 육·해·공·해병대가 원팀이 돼 합동성을 강화하고 대비태세를 증명할 수 있었다”고 밝혔다.

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