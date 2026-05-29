부드러움의 삼성 vs 선명함의 LG… 차세대 OLED 패권 경쟁

국내 디스플레이 양강으로 꼽히는 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 나란히 유기발광다이오드(OLED) 신제품을 내놓으며 고성능 모니터 시장 공략에 박차를 가한다. 사실상 중국 업체가 시장을 점령한 저가용 액정표시장치(LCD) 디스플레이 대신, 차세대 먹거리로 떠오른 OLED 디스플레이 시장을 집중 공략하겠다는 취지다. 다만 삼성은 영상의 부드러움을 강조한 반면 LG는 화면의 선명도를 각각 무기로 내세워 소비자를 공략하고 있다.



삼성디스플레이는 다음 달 2일부터 5일까지 대만 타이베이서 열리는 IT 전시회 ‘컴퓨텍스 2026’에서 4K 360㎐(헤르츠) 모니터용 QD(퀀텀닷)-OLED 디스플레이를 공개한다고 28일 밝혔다. 세계 최초로 4K 해상도와 360㎐ 고주사율을 동시에 구현한 제품이다. 해상도는 화질을, 주사율은 영상과 그래픽의 부드러움을 측정하는 지표다. 고성능 게임을 실행하거나 고난도의 그래픽 작업을 위해선 해상도와 주사율이 모두 높아야 한다.

삼성디스플레이와 LG디스플레이가 28일 나란히 신형 유기발광다이오드(OLED) 모니터의 개발과 양산 소식을 전했다. 사진은 삼성디스플레이의 신형 ‘QD-OLED 모니터’. 삼성디스플레이 제공

문제는 해상도와 주사율을 동시에 끌어올리는 게 쉽지 않다는 점이다. 해상도와 주사율을 높일수록 디스플레이가 처리해야 할 데이터가 급증한다. 이는 곧 막대한 전력소비와 발열 문제를 일으킨다. 이 때문에 업계에서는 최고 화질인 4K 해상도를 구현하면 주사율을 240㎐ 이하로 낮추고, 360㎐ 이상 고주사율을 적용하면 해상도를 QHD급으로 낮추는 식으로 타협해왔다. 삼성디스플레이 측은 디스플레이 패널 내부의 회로와 구동 시스템을 최적화한 결과, 고해상도와 고주사율을 모두 만족하는 모니터용 QD-OLED 개발에 성공할 수 있었다고 설명했다. 삼성디스플레이 관계자는 “현재 10여개 글로벌 고객사와 공급을 협의 중이며, 올해 하반기부터 본격 양산에 들어갈 계획”이라고 전했다.

LG디스플레이의 ‘240㎐ RGB 스트라이프 OLED’. LG디스플레이 제공

같은 날 LG디스플레이도 신형 OLED 패널 ‘240㎐ RGB 스트라이프 OLED’의 양산을 선언했다. LG디스플레이가 강조하는 신제품의 강점은 선명도다. OLED 디스플레이는 매우 작은 픽셀(점)로 이뤄져 있다. 픽셀이 빛을 내거나 끄는 형태로 화면을 표시한다. 이 과정에서 픽셀끼리 서로 내는 빛이 섞여 화면 전체적으로 색이 흐릿해지는 ‘색 번짐’ 현상이 나타난다. 흐릿한 화면은 눈에 곧 부담으로 작용한다. 화면을 오래 쳐다보면 눈이 피로해지는 이유다. LG디스플레이의 신형 제품은 색 번짐 현상을 최소화해 선명도를 최대한 끌어올린 디스플레이다. 픽셀보다 더 작은 단위인 ‘서브픽셀’로 나눈다. 이후 빛의 3원색인 적·녹·청(RGB)으로 이뤄진 서브픽셀을 일렬로 배열한다. 이를 통해 픽셀 경계에서 빛이 흘러나오는 것을 최소화했다. 기존 제품 대비 작은 글씨나 숫자가 보다 또렷하게 보이는 것이 특징이다.



LG디스플레이가 겨냥한 시장은 최근 성장세가 가파른 사무용 OLED 시장이다. 시장조사기관 옴디아에 따르면 사무용 OLED 모니터 시장 규모는 올해 20만대에서 2033년 506만대로 증가할 것으로 예측된다. 해당 기간 연평균 성장률이 50%에 달한다. LG디스플레이는 신제품을 내세워 업무 중 화면을 계속 봐야 하는 금융계 종사자와 소프트웨어 개발자, 의료인, 콘텐츠 제작자 등을 집중 공략할 예정이다. 글로벌 주요 모니터 브랜드와 함께 시장 내 수요가 높은 27인치 양산을 시작으로 향후 라인업을 확대해 나간다는 목표다. LG디스플레이 관계자는 “현재 LCD가 강세를 보이는 고성능 (사무용) 모니터 시장을 OLED 중심으로 바꿔 나갈 것”이라고 강조했다.

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