[이코노 브리핑] 국민銀·효성重, HVDC 기술개발 맞손 외

국민銀·효성重, HVDC 기술개발 맞손

KB국민은행은 효성중공업과 국내 에너지 산업 경쟁력 제고를 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다. 이환주 KB국민은행장은 전날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 우태희 효성중공업 대표이사와 만나 협약에 서명했다. 이번 협약은 효성중공업이 추진 중인 초고압직류송전(HVDC) 대용량 기술 개발 관련 프로젝트에 금융지원을 제공하는 것으로, 이 기술은 서해안 에너지 고속도로 프로젝트와 데이터센터 인프라 구축 핵심 기술이 될 전망이다.

신한銀, 취약계층 여성 위생용품 지원

신한은행은 ‘세계 월경의 날’을 맞아 지파운데이션 사회적협동조합과 함께 취약계층 여성의 위생용품 접근성 개선을 위한 ‘365 안심드림’ 사업을 추진한다고 28일 밝혔다. 전날 강영홍 신한은행 경영지원그룹장과 박충관 지파운데이션 대표가 맺은 협약을 통해 지파운데이션 사회적협동조합에 연간 2억5000만원씩 총 10억원을 후원한다. 위생용품 키트는 연간 2000명, 4년간 총 8000명의 취약계층 여성에게 지원된다.

키움증권, 내달부터 퇴직연금 서비스

키움증권이 다음달 1일부터 퇴직연금 서비스를 개시한다고 28일 밝혔다. 회사는 비대면 온라인 플랫폼 역량을 이번 사업의 경쟁력을 내세웠다. 가입자들은 기존 주식 매매와 동일한 환경에서 상장지수펀드(ETF) 등을 거래할 수 있고, 업계 처음으로 외화상품 라인업도 제공받는다.

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