[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 30일 (토요일) "새로 일 벌이면 불리"… 68년생, 욕심 내려놓고 현상 유지할 때

96년생: 어려운 시간이니 지혜가 필요하다. 84년생: 능력을 발휘할 좋은 기회를 잡겠다. 72년생: 가느다란 물방울이 바위에 구멍을 낼 수 있다. 60년생: 순탄하게 끝나는 날이니 무리수를 두지 마라. 48년생: 급경사를 내려올 때는 속도를 내지 마라. 36년생: 가만있으면 중간은 가니 나서지 마라.

97년생: 결단을 내리기 전 조언을 구하라. 85년생: 부모의 관심 속에 부족함을 모른다. 73년생: 참된 마음으로 대하면 좋은 인간관계를 맺을 수 있다. 61년생: 의사소통이 원활히 이루어지지 않으면 업무가 중단된다. 49년생: 조화를 이루면서 생활해야 편안해 진다. 37년생: 소중한 것을 손에 쥐고 다른 것을 취하려 마라.

98년생: 내 손을 떠난 것은 이미 남의 것이다. 86년생: 정성을 쏟은 만큼 성과가 돌아온다. 74년생: 망설였던 분야에 도전을 시도해보라. 62년생: 용기와 만용의 차이점을 혼동하지 마라. 50년생: 육체적인 건강보다 정신적인 안정에 신경써라. 38년생: 허술한 겉모습만이 전부가 아니다.

99년생: 자기관리를 잘해야 마음처럼 유지될 수 있다. 87년생: 화롯가의 단란함을 느끼는 날. 75년생: 이리 저리 꼬이니 자중하고 삼가는 것이 좋겠다. 63년생: 자신을 당당하게 키우는 일이 참삶의 관건. 51년생: 순리대로 행하면 원하는 것을 얻을 수 있다. 39년생: 소리 없이 들어오는 재물에 탈이 생길 수 있다.

00년생: 현재는 주어진 여건에 만족하자. 88년생: 조언을 들으면 뼈 없이 받아들여라. 76년생: 눈치 없는 행위로 인해 면박 당할 수 있다. 64년생: 붉은 빛이 따뜻함을 푸른 빛은 서늘함을 의미한다. 52년생: 어려움이 사라지고 평탄한 길이 나타난다. 40년생: 금지된 것을 행하는 사람은 멀리하라. 28년생: 인내심이 많이 필요한 날이다.

01년생: 뜻밖에 구원의 손길이 나타난다. 89년생: 아랫사람이 오히려 윗사람을 챙긴다. 77년생: 장점을 살릴 기회를 대비하여 항상 준비하라. 65년생: 단순하게 생활하면 작은 소득이 생길 수 있다. 53년생: 비교적 평탄한 길이 눈앞에 나타난다. 41년생: 무소식이 희소식이니 편하게 생각하라. 29년생: 돌아가는 길이 멀더라도 가치가 있다.

02년생: 어려운 때일수록 충분히 생각하자. 90년생: 땀을 흘릴 만한 일거리가 생기겠다. 78년생: 일관된 태도를 유지하면서 마음을 움직여라. 66년생: 부서에서 방향을 잡지 못해 우왕좌왕한다. 54년생: 예민한 판단력이 요구되니 마음의 평정을 찾아라. 42년생: 유사한 것을 두고 오해를 살 수 있다. 30년생: 가까운 사람과의 인간관계를 유지하라.

03년생: 새로운 계획은 아직도 관망 자세가 필요하다. 91년생: 중요한 임무를 맡아 능력을 발휘한다. 79년생: 의외의 상황에 당황하지만 차분하게 대처하라. 67년생: 시작이 늦은 만큼 결과 또한 미약하다. 55년생: 외진 곳에 발길을 옮기는 행동은 자제해라. 43년생: 낙동강 물이 많아도 삼년 가뭄이면 바닥을 드러낸다. 31년생: 적임자를 구하지 못하면 심신이 피곤해진다.

04년생: 누구에게나 온화한 마음과 친절에 신경쓰자. 92년생: 돌아다닐 일이 있어 운동량이 많다. 80년생: 인정받기를 원하거든 먼저 보여 주어야 한다. 68년생: 새로운 일을 벌이면 불리하니 현재를 유지하라. 56년생: 작은 이익을 취할 수 있으니 바랄 것이 없다. 44년생: 긴장감이 심할 때는 건강에 적신호가 올 수 있다. 32년생: 일을 성취하려면 진솔한 대인관계가 이뤄져야 한다.

05년생: 무리한 고집은 불리한 상황을 만든다. 93년생: 높은 뜻만큼 이루는 것도 많다. 81년생: 자신의 능력을 발휘하고 인정받는다. 69년생: 업무상으로 어려움이 따르니 조언을 구하라. 57년생: 사람은 많으나 도움이 되지 못하니 실속이 없다. 45년생: 누구나 인정하는 선에서 타협점을 찾아라. 33년생: 상대방의 취향을 파악한 후에 손을 내밀어라.

06년생: 금전은 서북방이나 전씨 김씨 강씨를 만나라. 94년생: 기대로 부담을 주지 마라. 82년생: 근본적인 해결이 아니라면 변화를 기대하기 힘들다. 70년생: 마른땅에서 싹이 돋아나는 일은 극히 드물다. 58년생: 붓으로 먹을 갈 수 없다는 사실을 깨우쳐라. 46년생: 사람이 사람을 좋아하는 것이 가장 아름답다. 34년생: 기본기가 단단하면 저력을 발휘할 수 있다.

95년생: 직장동료의 도움으로 쉽게 뜻을 이룬다. 83년생: 간접경험보다 직접 경험하는 것이 득이다. 71년생: 목적의식이 강하지 않으면 얻기 힘들다. 59년생: 방향설정을 제대로 해야 만사가 편안하다. 47년생: 무심해지기 쉬우니 가족들과 대화하라. 35년생: 모르고 행한다면 결과를 예측할 수 없다.

백운철학원

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