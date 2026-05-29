이준, 15년 만의 고백 “전세를 자가로 거짓말…성공 보여주려고”

그룹 엠블랙 출신 배우 이준이 과거 부모님에게 마련해드린 집과 관련한 거짓말을 15년 만에 털어놨다.

이준은 지난 27일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 어린 시절 겪었던 경제적 어려움과 가족을 향한 마음을 이야기했다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송화면 캡처

방송에서 그는 “IMF 때 아버지 사업이 실패했다. 초등학교 6학년 때부터 중학교 때까지 누나와 방학마다 전단지를 붙이는 아르바이트를 했다”고 말했다. 이어 “급식 잔반이 남으면 싸가도 되냐고 물어보고 비닐봉지에 담아 집에 가져가 먹기도 했다”고 회상했다.

특히 이준은 “그 당시 목표가 깨끗한 집에서 사는 것이었다”며 열악했던 주거 환경도 언급했다. 그는 “바퀴벌레가 너무 많아서 베개 밑이나 칫솔모에 바퀴벌레가 있던 적도 있었다”고 털어놨다. 또한 “한국예술종합학교에 간 것도 등록금이 저렴했기 때문”이라고 밝혔다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송화면 캡처

이후 가수와 배우 활동으로 자리를 잡은 이준은 24세가 되던 해 부모님을 위해 아파트 전셋집을 마련했다고 말했다.

다만 그는 당시 방송에서는 이를 자가 아파트라고 소개했다고 고백했다. 이준은“그때 너무 어렵게 살아서 주변에서 나를 안쓰럽게 보거나 무시하는 사람도 있었다”며 “그래서 ‘나 이 정도로 성공했다’는 걸 보여주고 싶어서 샀다고 거짓말했다”고 털어놨다.

이에 유재석은 “20대 초반에 부모님께 전셋집 해드리는 것도 어려운 일”이라며 “부모님이 얼마나 뿌듯하셨겠냐”고 위로했다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송화면 캡처

이준은 당시를 떠올리며 “너무 기분이 좋았다. 내가 꿈꿔오던 삶이었다”며 “거실 하나, 방 3개, 바닥은 나무인 집이었다. 너무 좋아서 방송에 공개하자고 했다”고 말했다.

마지막으로 이준은 “포기만 하지 말고 하루하루 보고 살다보면 좋은 날이 올 거라고 생각했다”며 “하루씩만 보고 사는 게 나의 방법이었다”고 덧붙였다.

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