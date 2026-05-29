10월 황금연휴에 인구감소지역 ‘활력’… 역대 최대 생활인구 기록

지난해 10월 89개 인구감소지역 생활인구가 약 3483만명으로 2024년 통계 집계 이래 역대 최대치를 기록했다. 개천절부터 추석, 한글날로 이어진 최장 10일간의 황금연휴 동안 휴가철보다 많은 국민이 인구감소지역을 찾아 지역 활력을 높인 결과로 분석된다.

2025년 10월 9일 KTX 울산역 매표소에서 귀경객들이 기차표를 끊기 위해 줄 서 있다. 연합뉴스

행정안전부와 국가데이터처는 28일 이 같은 내용의 ‘2025년 4분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과’를 발표했다. 생활인구는 지역에 거주하는 주민등록인구, 등록외국인 등 ‘등록 인구’와 단기 숙박이나 통근·통학, 장기 실거주 등으로 월 1회, 하루 3시간 이상 일시적으로 체류하는 ‘체류 인구’를 포함하는 개념이다.



지난해 11월 생활인구는 약 2775만명, 12월은 약 2152만명으로 전년 동월보다 소폭 감소했다. 지난해 4분기 월별 평균은 약 2803만명으로, 이 중 체류 인구가 약 2318만명으로 집계됐다. 1인당 평균 카드 사용액은 12만4000원이었다.



지난해 4분기 체류 인구 특성을 보면 평균 체류 일수 3.2일, 평균 체류 시간 11.7시간, 평균 숙박 일수는 3.5일을 기록했다. 체류형 여행 문화가 자리 잡고 있는 것으로 풀이된다. 또 외국인 체류 인구의 평균 체류 일수가 4.6일, 평균 체류 시간은 13.8시간으로, 내국인에 비해 이동은 적으나 오래 머무는 경향을 보였다.

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