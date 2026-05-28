춘천문화재단·강원대, AI 기반 교육·협력사업 공동 추진

춘천문화재단과 강원대 데이터보안·활용 혁신융합대학사업단이 인공지능(AI)과 정보를 활용한 지역 협력체계를 구축하고 문화예술 향유를 위해 힘을 모으기로 했다.

춘천문화재단은 전날 강원대 중앙도서관 4층에서 AI·정보 기반 협력 체계 구축과 문화예술 향유 확대를 위한 업무협약을 했다고 28일 밝혔다.

춘천문화재단과 강원대 데이터보안·활용 혁신융합대학사업단이 이달 27일 강원대 중앙도서관 4층에서 인공지능(AI)·정보 기반 지역 협력체계 구축과 문화예술 향유 확대를 위한 업무협약을 했다. 춘천문화재단 제공

이번 협약은 디지털 기술과 문화예술 분야의 협력 기반을 마련하고자 추진됐다.

두 기관은 각 기관이 보유한 전문성과 기반시설을 바탕으로 AI·정보 기반 교육 및 협력 사업을 공동 추진할 계획이다. 특히 춘천문화재단은 이번 협력을 통해 재단 실무와 지역 문화예술 현장에 AI 기술을 접목할 수 있는 기반을 마련하고, 디지털 환경 변화에 대응하는 문화예술 행정 역량 강화에도 나설 예정이다.

두 기관은 이번 협약을 계기로 디지털 기술과 문화예술이 융합되는 지역 기반 협력 모델을 구축하고 지속 확대해 나갈 예정이다. 이를 통해 문화예술 현장의 디지털 전환에 선제적으로 대응한다는 계획이다.

박종훈 춘천문화재단 이사장은 “AI와 데이터 기술은 이제 문화예술 현장과 행정에서도 중요한 변화와 흐름이 되고 있다”며 “이번 협약을 통해 재단 실무 역량을 강화하고, 지역 문화예술계에서도 디지털 기술을 창의적으로 활용할 수 있는 기반을 함께 만들어가겠다”고 말했다.

손경호 강원대 데이터보안·활용 혁신융합대학사업단장은 “지역사회와 연계한 교육 협력과 문화예술 교류를 통해 대학의 역할을 더욱 확장해 나가고자 한다”며 “앞으로도 지역 기관과 함께 실질적인 협력사업을 지속 추진하겠다”고 말했다.

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