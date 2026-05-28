“좋은 일자리가 도시 경쟁력”… 고양시 미래형 고용정책 속도

고양특례시가 지역 맞춤형 고용 정책과 미래형 기술 인재 양성을 앞세워 ‘양질의 일자리 도시’ 조성에 속도를 내고 있다. 청년부터 중장년층까지 촘촘한 고용 안전망 구축과 첨단산업 인재 육성을 통해 지속 가능한 지역 일자리 생태계를 확대하겠다는 구상이다.

고양시가 개최한 중장년일자리박람회 현장 모습. 고양시 제공

28일 고양시에 따르면 최근 ‘2026년 일자리대책 세부계획’을 수립·공시하고 고용률 67.7%, 취업자 수 55만4654명 달성을 목표로 제시했다. 시는 자족도시 조성과 연계한 일자리 창출, 지역 맞춤형 일자리 거버넌스 구축, 균형 있는 고용 환경 조성 등을 핵심 전략으로 삼고 총 438개 사업을 추진할 계획이다. 사업 분야는 직접 일자리부터 직업능력개발훈련, 고용서비스까지 폭넓게 포함됐다.

특히 시는 스마트농업과 원예·화훼산업 등 지역 특화 산업 육성과 함께 바이오·드론·영상 산업 등 미래 첨단산업 기반 확대에 집중하고 있다.

현장 중심 인재 양성을 위한 ‘고양맞춤형 일자리학교’ 사업도 본격화됐다. 시는 총 1억6000만원 규모 예산을 투입해 민간 전문기관과 협력한 직무 중심 교육과정을 운영하고 있다. 교육 분야는 물류 현장실무, 건물종합관리, 바이오산업 등 3개 분야로 총 75명이 참여할 예정이다.

고양시가 주최한 ‘2025 인사담당자와 함께하는 청년 드림데이’ 현장 모습. 고양시 제공

시는 교육에서 멈추는 게 아닌 실제 취업으로 이어질 수 있도록 원스톱 지원 체계를 구축해 지역 산업현장에 필요한 인력을 안정적으로 공급한다는 계획이다.

이에 더해 미래산업 인재 양성을 위한 기반 확충에도 속도를 내고 있다.

시는 최근 경기도일자리재단이 추진한 ‘경기도기술학교 북부 캠퍼스’ 유치 공모에 최종 선정됐다. 북부 캠퍼스는 덕양구 성사동 창조혁신캠퍼스 성사 9층에 약 825㎡ 규모로 조성되며 오는 6~7월쯤 정식 개소를 목표로 하고 있다.

캠퍼스에서는 전기설비와 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 자동화 등 현장 중심 교육과정을 운영할 예정이다. 특히 AI 기반 교육과정은 내일꿈제작소에서 사전 운영을 시작하며 미래 산업 수요 대응에 나섰다. 시는 창조혁신캠퍼스 내 유휴공간을 활용해 예산 효율성을 높이고 하반기 약 80명의 교육생 유입에 따른 지역경제 활성화 효과도 기대하고 있다.

시관계자는 “모든 세대가 일터를 통해 꿈을 실현할 수 있도록 지역 특성을 반영한 맞춤형 고용 정책을 확대해 나갈 것”이라며 “양질의 일자리가 선순환하는 지속 가능한 일자리 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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