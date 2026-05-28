경북 농가소득 전년 대비 15.9% 증가…전국 4위에서 2위로

공동영농과 스마트농업을 앞세운 경북도 혁신 정책이 농가 지갑을 두둑하게 만들었다. 경북의 농가소득이 5858만원을 기록하며 제주에 이어 전국 2위로 올라섰다.

경북도는 국가데이터처가 발표한 농가경제조사결과에서 도내 농가소득이 5858만원으로 역대 최고 수준을 기록했다고 28일 밝혔다. 전국 최고 증가율로 제주(6854만원)에 이어 전국에서 두 번째로 높은 농가소득으로 집계됐다.

조사 결과에 따르면 2025년 경북의 농가소득은 전년 5055만원보다 803만원 증가한 5858만원으로 전년 대비 15.9% 증가했다. 전국 평균 농가소득인 5467만원을 웃도는 수준이다.

경북의 농가소득 증가는 농업소득과 이전·비경상 소득이 함께 증가한 데 따른 것으로 도는 분석했다. 도가 추진해 온 경북형 농업대전환 정책이 농업의 각 분야에서 작동하며 실질적인 농가 경제 지표 개선으로 이어진 결과다.

농가소득의 핵심 지표인 농업소득은 전년 대비 19.4% 증가한 2002만원으로 집계됐다. 전국 평균 농업소득(1171만원)의 두배 수준이다. 전년 하락했던 쌀과 축산물 가격이 회복되고 일부 과수 가격이 상승한 점이 전국적인 농업소득 증가에 주요하게 작용했다. 여기에 농가 단위의 한계를 극복하기 위해 도입한 공동영농 모델이 생산비 절감과 효율성 향상에 기여했고, 첨단 스마트농업 기술 고도화 및 확산도 생산성 향상에 긍정적인 영향을 끼쳤다.

이전 소득과 비경상 소득은 전년 대비 24.8% 증가했다. 면적직불금 지급 단가가 인상되는 등 공익직불제 지원 확대와 기초연금 인상 등 국가적인 공적 보조금이 늘어났고, 농어민수당과 농업재해보험 지원 정책 등도 영향을 미쳤다.

박찬국 도 농축산유통국장은 “이번 조사 결과는 경북도가 추진해 온 농업대전환의 성과가 수치로 입증된 것”이라며 “앞으도 공동영농과 스마트농업 확산을 통해 농가소득을 올리고 살기 좋은 농촌을 만들어가는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.

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