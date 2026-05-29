아이디어의 제품… 단계별 성장 사다리 마련 [농어촌이 미래다-그린 라이프]

아이디어 단계에 머물던 청년 식품창업자가 제품을 만들고 시장에 진입해 수출까지 도전할 수 있는 단계별 성장 사다리가 마련된다. 정부는 K푸드 창업사관학교를 통해 예비창업자 발굴부터 시제품 제작, 투자·수출 지원까지 하나의 과정으로 묶어 식품창업 전 주기를 지원한다는 계획이다. 식품융합클러스터가 지역별 식품기업의 성장을 돕는다면, 창업사관학교는 청년 창업에 초점을 맞춰 단계별 지원사업을 체계적으로 마련했다.



농림축산식품부와 한국식품산업클러스터진흥원에 따르면 올해 문을 연 K푸드 창업사관학교는 7.7대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 50개 팀이 참여한다. 아이디어와 성장 가능성, 창업 의지, 글로벌 진출 가능성 등을 평가해 최종 교육생을 선발했다. 기존 사업이 시제품 제작 중심이었다면 올해부터는 탐색과 창업, 성장, 글로벌 진출까지 이어지는 전주기 지원 체계로 바꿨다.

송미령 농림축산식품부 장관이 지난달 16일 K푸드 창업사관학교를 방문해 교육생들을 격려하고 기념사진을 촬영하고 있다. 한국식품산업클러스터진흥원 제공

먼저 탐색·창업 단계에서는 창업 기본·실무교육과 전문 컨설팅, 일대일 멘토링을 지원한다. 아이디어를 발굴하면 사업모델(BM)을 어떻게 세워야 하는지 기초 단계부터 시장조사·분석, 창업계획 수립 등의 교육을 진행한다. 식품기업을 창업하면 위생, 품목제조보고 절차, 제품 클레임 발생 대응능력 같이 현장에서 발생할 수 있는 실질적인 교육이 이뤄진다. 초기 창업자에게는 포장지 동판제작이나 품질검사 비용 등에 필요한 사업화자금을 지원한다.



성장 단계에서는 시제품 제작과 제품 양산을 돕는다. 무엇보다 안정적인 수익모델 구축이 중요한 만큼 재무·조직·영업·생산·브랜딩 등 기업의 전반적인 경영 요소를 진단해 개선방안을 도출하도록 돕는다. 브랜드 로고 개발과 패키징 디자인 개선도 포함된다. 제품 양산에 따른 원료 구매비용과 통상 5만개인 신제품 초기 물량 생산비 등에 필요한 자금을 지원한다. 대형마트·편의점 입점 같이 판로개척을 위한 자금지원도 이뤄진다.



글로벌 단계는 수출에 초점을 맞췄다. 민간 수출기획사를 활용한 해외 수요 발굴부터 시장맞춤형 제품 개발·생산, 현지 테스트, 인증취득, 수출계약·실판매까지 원스톱 지원 체계를 구축하기로 했다. 국가·시장별 규제·소비 트렌드·유통 구조를 반영해 ‘해외에서 통하는 제품’ 중심으로 지원한다는 방침이다. 해외 대형 박람회 참가와 바이어 매칭을 지원하고 국가별 맞춤형 레시피와 포장재 개발을 돕는 한편, 할랄 인증 같은 글로벌 인증 획득과 사회관계망서비스(SNS) 마케팅 지원도 포함된다. 단순 교육 사업이 아니라 아이디어를 실제 제품으로 만들고 판매와 수출까지 이어지는 구조를 만드는 데 초점을 맞춘 것이다.



식품창업에 실패한 경험이 있으나 우수한 사업아이템을 보유한 재창업자도 발굴한다. 재창업 성공을 위한 교육·컨설팅과 투자 유치 기회를 제공하고, 제품 개발·마케팅 활동에 필요한 자금과 생산 관련 인프라를 연계 지원할 계획이다.

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